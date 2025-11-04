Этот прибор есть на каждой кухне: он съедает у вас сотни киловатт электроэнергии

Кухня. / © Associated Press

Духовка – это та техника, которая есть на каждой кухне. Впрочем, многие не знают, что она потребляет очень много электроэнергии.

Как уменьшить расход электроэнергии, сообщает Радио Трек.

Большинство духовок тратят от 2000 до 5000 Вт. Если регулярно использовать ее, то через месяц это может составить 40–90 кВтч. Кстати, обычный холодильник потребляет 300–800 Вт и работает с меньшей интенсивностью.

Некоторые модели духовки продолжают потреблять электроэнергию даже в режиме ожидания через часы или дисплей. В общем, электрическая духовка может потреблять до 224 кВтч в год.

Что поможет уменьшить расход электричества:

разогревайте духовку один раз и готовьте несколько блюд одновременно;

выключайте духовку за несколько минут до окончания приготовления, используя остаточное тепло;

не открывайте дверцу слишком часто;

Если духовка потребляет энергию в режиме ожидания, отключайте ее от сети после использования.

Другие приборы, которые следует отключать от розетки: телевизоры и зарядные устройства — они не только напрасно потребляют электроэнергию, но и могут быть причиной пожаров.

