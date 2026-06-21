Этот прибор мотает свет, как 55 холодильников, включенных одновременно: проверьте его

Как сэкономить на платежках за свет / © Pexels

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Многие украинцы считают, что больше электроэнергии потребляют кондиционеры, электроплиты или обогреватели. Однако одним из главных «рекордсменов» по расходам часто оказывается обычный бойлер. Неправильные настройки могут заставить его работать почти непрерывно, что значительно увеличивает суммы в платежках.

Почему бойлер потребляет так много электроэнергии

Основная задача бойлера — поддерживать заданную температуру воды в течение суток. Если держатель устанавливает максимальный режим нагрева, прибор вынужден постоянно включаться для компенсации тепловых потерь.

Особенно это заметно в старых моделях, где теплоизоляция уже утратила свои свойства. Даже когда горячая вода не используется, устройство регулярно нагревает ее до установленного уровня. В результате электросчетчик продолжает считать киловатты круглосуточно.

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Самая распространенная ошибка владельцев бойлеров

Многие считают, что чем выше температура воды, тем лучше. Поэтому регулятор часто устанавливают на 70-80 градусов.

Однако такая температура редко нужна в быту. Для принятия душа, мытья посуды и других домашних нужд обычно достаточно значительно более низкие показатели.

Помимо перерасхода электроэнергии, чрезмерный нагрев способствует быстрому образованию накипи на нагревательном элементе. Поэтому бойлер работает дольше, потребляет еще больше электричества и быстрее изнашивается.

Какая температура считается оптимальной

Специалисты советуют поддерживать температуру воды в пределах 50-55 градусов.

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Этот режим позволяет найти баланс между комфортом и экономией. Вода остается достаточно горячей для ежедневного использования, а нагрузка на нагревательный элемент существенно уменьшается.

Во многих современных моделях даже предусмотрен специальный экономный режим, часто обозначаемый буквой «Е» или соответствующим символом на панели управления.

Как понять, что бойлер работает неэффективно

Существует несколько признаков, которые могут свидетельствовать о чрезмерном потреблении электроэнергии:

счета за свет резко возросли без очевидных причин;

бойлер очень часто включается даже при минимальном использовании горячей воды;

нагрев занимает больше времени, чем раньше;

появились посторонние шумы или потрескивание во время работы;

прибор эксплуатируется несколько лет без очистки от накипи.

В таких случаях следует провести профилактическое обслуживание и проверить состояние нагревательного элемента.

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Что еще поможет сократить затраты на электроэнергию

Для максимальной экономии важно не только правильно настроить температуру.

Полезными будут и следующие меры:

регулярная очистка ТЭНа от накипи;

проверка исправности термостата;

установка таймера для работы бойлера в определенные часы;

использование теплоизоляции для труб горячей воды;

своевременная замена изношенных деталей.

Даже простое техническое обслуживание может снизить потребление электроэнергии на десятки процентов.

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