Этот прибор "съедает" больше света, чем пылесос: "пожиратель" электроэнергии стоит прямо на вашей кухне

Кухня

В это трудно поверить, но обычный электрочайник, который есть на каждой кухне, потребляет большое количество электроэнергии. Большинство этих приборов имеют выходную мощность от 1800 до 3000 Вт, а это больше, чем у пылесоса.

Почему электрический чайник потребляет так много электроэнергии и как сэкономить, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Когда вы кипятите литр воды, электрочайник потребляет примерно за две минуты столько же электроэнергии, сколько светодиодная лампочка за два дня.

Энергия, потребляемая чайником, зависит от трех вещей:

количества воды, которое вы кипятите,

начальной температуры воды,

эффективности работы устройства.

Заметим, что ипячение больше воды, чем нужно, буквально выбрасывает деньги в воздух. Если вы делаете это несколько раз в день, то счета будут расти и расти.

По данным Британского фонда энергосбережения, если бы каждый пользователь кипятил только необходимое количество воды, экономия в масштабах страны достигала бы миллионов фунтов ежегодно.

Так как же сэкономить электроэнергию

Кипятите воды столько, сколько нужно

Наливайте в чайник именно столько воды, сколько вам нужно на один-два стакана. Для сравнения:

кипячение 1 л воды тратит примерно 0,1 кВт⋅ч,

кипячение 2 л — всего 0,2 кВт·ч.

Заметим, что если половина воды остается в чайнике и охлаждается, то в следующий раз, когда вы будете его нагревать, вы платите второй раз.

Не кипятите воду повторно

Каждый раз, когда вы кипятите ту же воду, это пустая трата энергии. Если вы планируете выпить еще одну чашку чая через полчаса, лучше перелить кипяток в термос, чем перезапускать чайник.

Не перегревайте воду

Не для всех чаев или кофе требуется кипяток. Если вы всегда кипятите воду «до щелчка», вы используете больше электроэнергии, чем нужно.

Если ваш чайник не имеет контроля температуры, вы можете просто выключить его немного раньше — когда вода начинает кипеть, ее температура составляет около 90°C. Это может снизить потребление энергии до 20% при ежедневном использовании.

Выберите правильный чайник

Не все чайники одинаковы. Приборы большей мощности кипятят быстрее, но не всегда экономны. Для домохозяйства лучшим компромиссом является чайник мощностью 1800–2200 Вт.

Обратите внимание на материал, из которого он сделан

нержавеющая сталь хорошо проводит тепло и дольше сохраняет температуру;

стекло выглядит эффектно, но быстрее охлаждается;

пластик нагревается медленнее, что может продлить процесс приготовления.

Современные чайники часто соблазняют своим внешним видом: светодиодные лампы, ЖК-экраны и изменение цвета при кипячении. К сожалению, любая такая функция потребляет дополнительную электроэнергию, что не влияет на эффективность нагревания.

