Этот прибор спасет во время отключения света: его обязательно нужно иметь в каждом доме

Как защитить бытовую технику от скачков напряжения / © Фото из открытых источников

Реклама

При отключении электроэнергии бытовая техника может пострадать не только из-за перебоев с питанием, но и из-за резких колебаний напряжения после восстановления электроснабжения. Как сообщает ГСЧС Украины, при пользовании электроприборами важно соблюдать правила безопасности. Один из способов уменьшить риск повреждения техники — установить стабилизатор напряжения или реле контроля напряжения.

Стабилизатор напряжения: сколько стоит

Стабилизатор помогает поддерживать напряжение на выходе в допустимых пределах, компенсируя определенные колебания в сети. Цена зависит от мощности устройства, его характеристик и производителя.

Реклама

По данным ресурса «Радио Трек», ориентировочные цены такие:

Реклама

от 1000 грн — для телевизоров, мониторов и другой маломощной техники;

от 1700 грн — для отдельных бытовых приборов, в частности отопительных котлов;

3000–5000 грн — для более мощных моделей, которые могут обеспечивать работу нескольких устройств при достаточной мощности.

Перед покупкой нужно проверить суммарную нагрузку подключаемой техники и характеристики самого стабилизатора.

Реле напряжения: более дешевая альтернатива

Если бюджет ограничен, то можно рассмотреть реле напряжения. Оно автоматически отключает питание, когда напряжение выходит за установленный предел, а после нормализации показателей может восстановить подачу электроэнергии с предусмотренной задержкой.

Простые модели стоят примерно 400–500 грн. В то же время реле не выравнивает напряжение как стабилизатор, а только отключает питание при опасных значениях. Поэтому эти устройства выполняют разные функции.

Как защитить технику без дополнительных затрат

При длительном отключении электроэнергии чувствительные приборы следует отсоединять от розеток. Когда свет появится, не спешите включать все одновременно: подождите 10–15 минут, если это соответствует рекомендациям изготовителя оборудования, а затем подключайте устройства постепенно.

Реклама

Важно помнить: ни стабилизатор, ни реле не гарантируют защиту от всех возможных неисправностей сети. Для мощной техники, в частности, котлов и холодильников, защитное устройство нужно подбирать с учетом технических требований производителя.

Новости партнеров

Новости партнеров