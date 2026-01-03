- Дата публикации
Этот простой ингредиент делает квашеную капусту чрезвычайно хрустящей — бабушки знали его еще десятилетие назад
Идеальная квашеная капуста должна быть хрустящей, сочной и ароматной. И секрет этого — один маленький, но очень важный ингредиент.
Его использовали еще наши бабушки, пишут в материале «Волинської служби новин».
Чтобы капуста сохраняла свежесть, яркий цвет и хрустящую текстуру, в нее добавляют немного хрена — всего 5–7 см корня на трехлитровую банку.
Хрен обладает природными бактерицидными свойствами, которые не позволяют овощу раскиснуть и помогают сохранить его структуру.
Если хрена нет под рукой, его легко заменить листьями вишни, смородины или дуба. Эти листья содержат дубильные вещества, которые так же делают капусту крепкой и хрустящей. Именно эти добавки вместе с морковью и солью гарантируют идеальную квашеную капусту.
Чтобы капуста не превратилась в слишком кислую, не оставляйте ее долго в теплом месте — как только брожение уйдет активнее, переместите банку в холодильник или в прохладный погреб.