Этот простой ингредиент делает квашеную капусту чрезвычайно хрустящей — бабушки знали его еще десятилетие назад

Идеальная квашеная капуста должна быть хрустящей, сочной и ароматной. И секрет этого — один маленький, но очень важный ингредиент.

Как сделать квашеную капусту хрустящей: секретный ингредиент

Как сделать квашеную капусту хрустящей: секретный ингредиент / © pexels.com

Его использовали еще наши бабушки, пишут в материале «Волинської служби новин».

Чтобы капуста сохраняла свежесть, яркий цвет и хрустящую текстуру, в нее добавляют немного хрена — всего 5–7 см корня на трехлитровую банку.

Хрен обладает природными бактерицидными свойствами, которые не позволяют овощу раскиснуть и помогают сохранить его структуру.

Если хрена нет под рукой, его легко заменить листьями вишни, смородины или дуба. Эти листья содержат дубильные вещества, которые так же делают капусту крепкой и хрустящей. Именно эти добавки вместе с морковью и солью гарантируют идеальную квашеную капусту.

Чтобы капуста не превратилась в слишком кислую, не оставляйте ее долго в теплом месте — как только брожение уйдет активнее, переместите банку в холодильник или в прохладный погреб.

