Этот простой трюк с одним ингредиентом заставит огурцы расти вдвое быстрее

Хотя они нуждаются в уходе и подкормке, совсем не обязательно использовать химические или промышленные удобрения. Существует простое и безопасное домашнее средство, которое полезно не только для людей, но и для многих растений. О нем пишет Chip.de.

Молоко как натуральная подкормка для огурцов

Натуральную подкормку для огурцов можно приготовить на основе молока. Оно содержит важные минералы — кальций, калий и магний, стимулирующие рост растений. Кроме того, в молоке есть белки и ферменты, эффективно борющиеся с грибковыми болезнями, такими как мучнистая роса.

Использование молока в саду также способствует развитию полезных микроорганизмов в почве. Эти микробы улучшают структуру почвы и укрепляют огуречные растения, делая их более устойчивыми и здоровыми.

Как применять молочную подкормку

Для подкормки подойдет маложирное молоко, разбавленное водой в соотношении 1:10. Огурцы рекомендуется опрыскивать или поливать этой смесью примерно раз в две недели, дополнительно к основному удобрению.

Чтобы избежать повреждения растений, полив проводят у корней утром, не смачивая листья.

Важно соблюдать балансированную подкормку, чтобы не нарушить естественное равновесие почвы. Также следует избегать чрезмерного полива во избежание гнили.