Этот простой трюк с резинкой открывает любую банку за считанные секунды.

Откройте банку без труда / © Pixabay

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Каждый знаком с ситуацией, когда крышка банки упорно не поддается. Варенье, огурцы или соус вроде бы «срослись» с крышкой, а попытки открыть ее только добавляют раздражение. Но существует простой лайфгак, который может решить проблему буквально через несколько секунд — нужна только обычная резинка.

Об этом говорится в blikk.

Почему банки так сложно открыть

Основная причина в вакууме. При производстве горячую банку герметично закрывают, а при охлаждении внутри создается пониженное давление. Именно он плотно «прижимает» крышку, из-за чего ее сложно сдвинуть с места. Дополнительно ситуацию усложняет гладкая металлическая поверхность, которая легко ускользает из рук.

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Резиновый лайфхак: просто и эффективно

Метод максимально прост: возьмите резиновую ленту (подойдет обычная канцелярская или упаковочная) и плотно обмотайте ею край крышки.

Если резинка тонкая, сделайте два оборота для лучшего сцепления. Далее положите ладонь на крышку и попытайтесь открутить ее как обычно.

Разница чувствуется сразу: резинка значительно улучшает сцепление и позволяет передать усилие прямо на крышку, а не терять его из-за скольжения.

В большинстве случаев банка открывается с первой попытки без дополнительных инструментов, горячей воды или посторонней помощи.

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Почему это работает

Резина создает значительно более высокий уровень трения, чем кожа. В кухонных условиях, когда руки могут быть влажными или жирными, это особенно важно. Благодаря этому сила нажатия используется более эффективно, и крышка поддается значительно легче.

Что делать, если не помогло

В случае очень «упрямой» банки можно осторожно попробовать другой метод, а именно немного ослабить вакуум. Для этого аккуратно подцепите край крышки ложкой, чтобы уронить немного воздуха. Когда услышите характерный «пшик», давление выровняется, и крышка отвертится гораздо легче.

Важно действовать осторожно, чтобы не повредить банку и не травмироваться.

Иногда для решения бытовых проблем не требуются силы или специальные инструменты — достаточно простого лайфгака, всегда под рукой.

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