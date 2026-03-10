Этот простой трюк в марте сделает ваши одеяла невероятно свежими

Как освежить одеяло без стирки в марте / © pexels.com

Весеннее солнце может намного больше сделать для постели, чем кажется. Его лучи — это ультрафиолет, который естественным образом уменьшает количество бактерий, микроскопических паразитов и грибков в ткани. Благодаря этому ваши одеяла становятся чистыми и свежими без манипуляций и использования химических средств.

За зиму в подушках и одеялах может скапливаться излишняя влага. Происходит это из-за отопления, естественного потоотделения во время сна и перепадов температур. Даже если вам кажется, что ткань сухая, внутри наполнителя может оставаться невидимая влажность.

Чтобы ее избавиться, нужно всего-навсего вынести одеяла и подушки на балкон или во двор в солнечный день. Свежий воздух, ветер и солнце помогут подсушить ткань, снизят неприятный запах и сделают наполнитель рыхлым и легким.

Чаще всего хватит даже нескольких часов на солнце, чтобы заметно освежить постель. При этом вам не придется тратить свое время на стирку. Такое «солнечное проветривание» специалисты советуют проводить каждую весну, когда начинаются теплые дни.