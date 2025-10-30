Этот рецепт квашеной капусты покорил Сеть — хрустящая, ароматная и без маринада

Осень - время, когда каждая хозяйка берется квасить капусту. Безусловно, каждая имеет свой особый рецепт – да и есть их очень много.

ТСН.ua подготовил рецепт квашеной капусты от кулинарной блоггерки Юлии Сенич.

Ингредиенты

Дробно нашинкуйте капусту и переложите ее в глубокую посуду. Натрите на большой терке морковь и добавьте в капусту.

Капусту посыпьте солью. После этого начните ее мяты, чтобы она пустила сок.

Уложите на дно банки лавровый лист и перец. Далее начинаем хорошо утрамбовывать капусту.

Каждый слой следует хорошо прижимать, чтобы капуста в банке была полностью покрыта соком. Если сок не покроет капусту, она почернеет и станет неприятно пахнуть.

Оставьте капусту в банках в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки.

Ежедневно следует протыкать капусту деревянной пали, чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

После трех суток капусту можно смаковать.