Режимы стиральной машины / © pexels.com

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В то же время в стиральных машинах есть еще один режим, который может пригодиться во многих бытовых ситуациях. Речь идет о функции «Полоскание и отжим» (Rinse & Spin). Она помогает удалить остатки стирального средства из ткани, освежить вещи после ручной стирки и справиться с избыточным количеством пены.

Рассказываем, как работает этот режим стиральной машины, когда его следует включать и чем он отличается от дополнительного полоскания и обычного отжима.

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Что означает режим «Полоскание и отжим» в стиральной машине

Как следует из названия, программа состоит из двух этапов: полоскание чистой водой и отжим белья. Сначала стиральная машина набирает воду обычно холодную, и промывает ткань, чтобы удалить остатки грязи, моющих средств и других веществ. После этого сливает воду и запускает барабан на обороты, чтобы убрать лишнюю влагу из вещей.

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Главная особенность этого режима — он работает без стирального порошка, геля или кондиционера. Для очистки используется только вода.

Такая программа не заменяет полноценную стирку, ведь не предполагает основного цикла очистки с моющим средством. Ее задача — дополнительно промыть ткань и удалить остатки веществ, которые могли остаться после предварительной обработки.

Следует учитывать, что настройки зависят от модели стиральной машины. В некоторых устройствах можно выбрать скорость отжима, в других она установлена автоматически.

Когда нужно использовать режим полоскания и отжима

Эта функция может быть полезна в нескольких ситуациях. В частности, ее следует рассмотреть, если после обычной стирки на вещах остались следы моющего средства или нужно тщательно промыть ткань после определенной обработки.

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Если на одежде остался стиральный порошок

Белые разводы, мыльные следы или ощущение скользкой ткани после стирки могут свидетельствовать о том, что моющее средство не полностью вымылось. Такое случается, если порошка было многовато, барабан перегрузили или вещи требуют более тщательного полоскания.

В этом случае можно запустить режим «Полоскание и отжим». Чистая вода поможет вымыть остатки средства из волокон ткани, а отжим уберет избыток влаги.

После ручной стирки

Если вы постирали свитер, рубашку или другую вещь вручную, но после полоскания в ней осталось много пены, стиральная машина может помочь завершить процесс.

Положите вещь в барабан и выберите подходящий режим. Вода поможет удалить остатки моющего средства, а отжим сократит время высыхания.

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Однако перед запуском проверьте рекомендации на этикетке одежды. Для шерсти, шелка и других деликатных материалов интенсивный отжим может быть нежелательным.

После глубокого очищения белья

Некоторые хозяйки используют метод глубокого очищения тканей, известный как laundry stripping. Он предполагает замачивание вещей в воде с моющими компонентами, чтобы удалить накопившиеся остатки средств, грязь и другие загрязнения.

После такой процедуры нужно тщательно промыть ткань. Режим «Полоскание и отжим» поможет удалить остатки раствора и подготовить вещи для сушки.

После использования пятновыводителей

Некоторые пятновыводители нужно смывать с ткани после завершения рекомендуемого времени воздействия. Если инструкция предусматривает тщательное полоскание, можно использовать соответствующую программу стиральной машины.

К примеру, это актуально после применения отдельных домашних средств на основе лимонного сока. Важно следовать инструкциям изготовителя средства и рекомендациям по уходу за конкретной тканью.

Если полотенца или постельное белье остались очень мокрыми

Иногда после завершения цикла стирки тяжелые вещи остаются чрезмерно влажными. Это может произойти, если белье сбилось в одну грудку или стиральная машина не смогла полностью отвести воду.

Если в машинке нет отдельной программы «Слив и отжим», можно воспользоваться режимом «Полоскание и отжим». Впрочем, если нужно только удалить воду, лучше выбрать слив и отжим: эта программа не добавляет новой воды.

Чем отличаются полоскание и отжим, дополнительное полоскание и слив и отжим

Эти три функции легко перепутать из-за схожих названий. Однако они имеют разное предназначение, поэтому перед запуском следует проверить, какую именно программу предлагает ваша стиральная машина:

Полоскание и отжим (Rinse&Spin). Машина набирает чистую воду, промывает белье, сливает воду и отжимает вещи. Стиральное средство не используется. Дополнительное полоскание (Extra Rinse). Эта функция добавляет еще один этап полоскания в основную программу стирки. Она помогает удалить остатки порошка, геля или кондиционера, которые могли бы остаться после стандартного цикла. Слив и отжим (Drain&Spin). Программа откачивает воду из барабана и отжимает белье. Новую воду машина не набирает. Ее используют, когда вещи нужно только освободить от излишней влаги.

Если нужно смыть остатки стирального средства, выбирайте полоскание и отжим. Если хотите тщательнейшим образом прополоскать белье после основной стирки, воспользуйтесь дополнительным полосканием. А когда вещи уже чистые, но остались мокрыми, подойдет ливень и отжим.

Какие вещи не стоит отжимать на высоких оборотах

Несмотря на пользу режима, он подходит не для всех тканей. Программа «Полоскание и отжим» во многих моделях предусматривает достаточно интенсивный отжим, который может повредить щекотливые изделия.

Особенно внимательно нужно относиться к следующим вещам:

шерстяная одежда, которая может потерять форму;

шелковые изделия, чувствительные к механическому воздействию;

вещи с декоративными элементами, вышивкой, бисером или пайетками;

тонкие ткани, требующие деликатного ухода.

Перед запуском программы проверьте наклейку изделия. Если производитель рекомендует ручную стирку или запрещает машинный отжим, соблюдайте эти требования. По возможности установите минимальную скорость вращения или воспользуйтесь деликатным режимом.

Нужно ли часто использовать этот режим

Постоянно запускать «Полоскание и отжим» не нужно. Это вспомогательная программа, которая пригодится тогда, когда нужно дополнительно промыть вещи без использования моющих средств.

Если после обычной стирки одежда чистая, не имеет следов порошка и хорошо выполоскана, дополнительный цикл не требуется. В случае избытка пены, ручной стирки или необходимости смыть остатки специального средства эта функция может быть полезна.

Также помните: режимы и их возможности отличаются в зависимости от производителя и модели стиральной машины. Перед использованием незнакомого приложения следует заглянуть к инструкции устройства.

FAQ

Для чего нужен режим «Полоскание и отжим» в стиральной машине?

Он предназначен для промывки одежды чистой водой без стирального порошка или геля с последующим отжимом. Режим помогает удалить остатки моющих средств, прополоскать вещи после ручной стирки или смыть специальные средства после обработки ткани.

Чем отличается дополнительное полоскание от обычного полоскания и отжима?

Дополнительное полоскание добавляет еще один этап промывки в основную программу стирки. Режим «Полоскание и отжим» запускается отдельно: машина набирает чистую воду, промывает белье, сливает и отжимает вещи. Первую функцию обычно используют, когда хотят более тщательно выполоскать одежду после основного цикла, вторую — для отдельной промывки без повторной стирки.

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