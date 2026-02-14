- Дата публикации
Этот режим стиральной машины спасает кроссовки от грязи и износа — узнайте какой
Беговые кроссовки после пробежки по городскому асфальту или лесной тропе часто выглядят так, будто прошли через бой: пыль, грязь, следы пота. Главный вопрос для владельцев — как стирать кроссовки, чтобы они не потеряли форму, цвет и амортизацию.
Оптимальный вариант: деликатный режим при температуре до 30°C с низким оборотом отжима (400–600 об/мин) или без него, без сушки. Такой подход удаляет до 99% грязи и бактерий и сохраняет структуру обуви, подтверждающую рекомендации производителей стиральных машин и брендов кроссовок.
Какие кроссовки можно стирать в машинке
Не все модели выдерживают машинную стирку. Текстильные и сетчатые кроссовки переносят его хорошо, в то время как кожаные или с мембраной Gore-Tex лучше чистить вручную, чтобы не потерять форму и водонепроницаемость.
Правильная подготовка:
Снимите шнурки и стельки.
Разделайте пятна щеткой с мягким гелем.
Для сушки заполните обувь бумагой — это сохраняет форму.
Такой уход продлевает жизнь кроссовок на 20–30% по сравнению с грубой чисткой.
Подготовка к стирке: фундамент успеха
Перед машинной стиркой потратьте 10–15 минут на подготовку — это определяет 70% успеха:
Шнурки: поместите в сетчатый мешочек и стирайте отдельно.
Стельки: промойте вручную мылом и высушите отдельно.
Подошва: очистите жесткой щеткой с пастой из пищевой соды.
Верх обуви: мягкая щетка с гелем или слабым раствором уксуса (1:1 с водой) эффективно снимает пятна.
Не забудьте проверить швы и элементы: укрепите слабые места перед стиркой. Протрите стельки спиртом для дезинфекции — это уничтожает 95% бактерий.
Стиральный мешочек уменьшает удары о барабан и вибрацию до 50%, защищая кроссовки и машинку.
Идеальный режим стирки
Золотой стандарт для большинства кроссовок:
Деликатный режим или «Обувь»;
Температура: до 30°C;
Отжим: 400–600 об/мин или без него;
Цикл: 30–45 минут, без замачивания;
Моющее средство: жидкий гель без отбеливателя (30–50 мл на пару), дополнительно можно несколько капель эфирного масла лаванды для антибактериального эффекта;
не более 1–2 пар с полотенцами для баланса барабана.
Современные модели некоторых стиральных машин имеют программы ActiveWear или Sneakers, которые экономят воду и бережно двигают барабан. Если такой программы нет — комбинируйте «Нежный» + «Без отжима».
Стирка в зависимости от материала
Синтетика и Текстиль: выдерживают машинку. Для белых кроссовок можно добавить кислородный отбеливатель — будут сиять как новые.
Кожа и замша: только ручная стирка — вода повреждает материал.
Мембрана Gore-Tex: слабый раствор геля, сушка с бумагой, чистка раз в 3 месяца, чтобы сохранить дышащие свойства ткани.
Ручная стирка: надежный план Б
Для дорогих или деликатных моделей:
Замочите на 10 минут в теплой воде (25–30°C).
Щеткните круговыми движениями, промойте под душем.
Для борьбы с запахом — посыпьте содой на ночь.
Этот способ защищает детали и материалы премиум-моделей.