Стирка кроссовок в стиральной машине: какой режим выбрать / © pexels.com

Оптимальный вариант: деликатный режим при температуре до 30°C с низким оборотом отжима (400–600 об/мин) или без него, без сушки. Такой подход удаляет до 99% грязи и бактерий и сохраняет структуру обуви, подтверждающую рекомендации производителей стиральных машин и брендов кроссовок.

Какие кроссовки можно стирать в машинке

Не все модели выдерживают машинную стирку. Текстильные и сетчатые кроссовки переносят его хорошо, в то время как кожаные или с мембраной Gore-Tex лучше чистить вручную, чтобы не потерять форму и водонепроницаемость.

Правильная подготовка:

Снимите шнурки и стельки.

Разделайте пятна щеткой с мягким гелем.

Для сушки заполните обувь бумагой — это сохраняет форму.

Такой уход продлевает жизнь кроссовок на 20–30% по сравнению с грубой чисткой.

Подготовка к стирке: фундамент успеха

Перед машинной стиркой потратьте 10–15 минут на подготовку — это определяет 70% успеха:

Шнурки: поместите в сетчатый мешочек и стирайте отдельно.

Стельки: промойте вручную мылом и высушите отдельно.

Подошва: очистите жесткой щеткой с пастой из пищевой соды.

Верх обуви: мягкая щетка с гелем или слабым раствором уксуса (1:1 с водой) эффективно снимает пятна.

Не забудьте проверить швы и элементы: укрепите слабые места перед стиркой. Протрите стельки спиртом для дезинфекции — это уничтожает 95% бактерий.

Стиральный мешочек уменьшает удары о барабан и вибрацию до 50%, защищая кроссовки и машинку.

Идеальный режим стирки

Золотой стандарт для большинства кроссовок:

Деликатный режим или «Обувь»;

Температура: до 30°C;

Отжим: 400–600 об/мин или без него;

Цикл: 30–45 минут, без замачивания;

Моющее средство: жидкий гель без отбеливателя (30–50 мл на пару), дополнительно можно несколько капель эфирного масла лаванды для антибактериального эффекта;

не более 1–2 пар с полотенцами для баланса барабана.

Современные модели некоторых стиральных машин имеют программы ActiveWear или Sneakers, которые экономят воду и бережно двигают барабан. Если такой программы нет — комбинируйте «Нежный» + «Без отжима».

Стирка в зависимости от материала

Синтетика и Текстиль: выдерживают машинку. Для белых кроссовок можно добавить кислородный отбеливатель — будут сиять как новые. Кожа и замша: только ручная стирка — вода повреждает материал. Мембрана Gore-Tex: слабый раствор геля, сушка с бумагой, чистка раз в 3 месяца, чтобы сохранить дышащие свойства ткани.

Ручная стирка: надежный план Б

Для дорогих или деликатных моделей: