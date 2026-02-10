ТСН в социальных сетях

Этот режим стирки стоит вам больше всего: эксперты объясняют почему

Высокие платежи за коммунальные услуги могут появляться не только из-за лампочек или телевизоров. Часто главным «потребителем» в вашем доме оказывается стиральная машина.

Какой режим стирки тратит больше света

Какой режим стирки тратит больше света / © Pixabay

Во времена, когда экономия ресурсов становится приоритетом, мы обычно обращаем внимание на мелочи, забывая о настоящем «энергетическом монстре» в ванной. Многие думают, что стиральная машина больше тратит воду, но на самом деле она не менее прожорливая в плане электроэнергии.

Самый сильный «пожиратель» света — высокие температуры

Может показаться, что главный потребитель энергии — это вращение барабана. На самом деле больше всего электричества идет на нагрев воды с помощью ТЭНа. И именно здесь скрывается главная опасность для вашего счёта.

Самый энергозатратный режим — стирка при высокой температуре. Режим «Хлопок», например, обычно использует 80–90 градусов. Чтобы нагреть 10-15 литров холодной воды до такой температуры, машина работает на полную мощность около 40 минут.

Сравнение потребления электроэнергии:

  • Стирка при 30° — 0,3-0,5 кВт/ч;

  • Стирка при 90° — 2-2,5 кВт/ч.

Если ваша цель — чистая и безопасная одежда, на самом деле достаточно 40–60 градусов для большинства вещей. Такая температура эффективно уничтожает бактерии, например на кухонных полотенцах. Единственный случай, когда можно рискнуть и стирать в кипятке — это детская одежда.

Простые изменения в привычках стирки помогут уменьшить расход света и существенно сэкономить деньги.

