Этот секрет скрывают производители: как за 5 секунд избавиться от пятна на одежде

Вы запачкали белую блузку вином перед тем, как выйти из дома? Не беспокойтесь! Просто возьмите соль и насыпьте ее на пятно. Всего 5 секунд и от пятна не останется ни следа.

Соль поглотит жидкость, не давая ей проникнуть в ткань. Затем налейте на пятно газировку (например, Sprite или 7Up) — лимонная кислота поможет нейтрализовать краситель. Легко потрите ткань, и пятно исчезнет.

Для удаления жирных пятен с одежды используйте… обычный белый мел для рисования! Просто потрите им пятно, оставьте на 10 минут, а затем постирайте.

Мел поглотит жир, и пятно исчезнет. Если загрязнили обувь, попробуйте натереть ее зубной пастой с содой – эта смесь уберет даже пятна от травы и грязи.

Но лучше всего для пятен – это солнечный свет. После стирки повесьте одежду на солнце – ультрафиолет "поможет" избавиться от остатков пятен.

И не сушите одежду внутри – влажность только закрепит загрязнение.

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