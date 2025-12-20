Зачем и как обрезать новогоднюю елку / © unsplash.com

ТСН.ua объясняет, зачем нужно обрезание, когда его проводить и каких ошибок следует избегать.

Зачем обрезать новогоднюю елку

Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, хранить хвою и аккуратно выглядеть на протяжении всех праздников. Оно открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этого шага дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.

Основные преимущества обрезки:

Удлиняет свежесть елки. Улучшает поглощение воды. Помогает сформировать симметричную крону. Уменьшает осыпание хвои.

Как обрезать срезанную елку

Перед установкой в подставку следует срезать 1–2,5 см ствола снизу острым инструментом или пилой. Это открывает поры и позволяет дереву активно впитывать воду. После обрезки елку нужно сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не подсох.

Полезные советы:

Удалите сухие и поврежденные ветки. Формируйте крону, не срезая больше трети ветки. Используйте только чистые секаторы.

Обрезка елки в горшке

Для деревьев в горшках обрезку проводят минимально — удаляют только сухие или лишние побеги. Центральная верхушка должна оставаться целой, чтобы дерево росло ровно. Старые ветки не обрезают, потому что они не восстанавливаются.