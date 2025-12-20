- Дата публикации
Этот секрет спасет вашу живую новогоднюю елку от быстрого осыпания — вот что нужно делать
Чтобы живая новогодняя елка дольше радовала свежестью и хорошей формой, ее следует обрезать сразу после покупки. Это актуально как для срезанных деревьев, так и для елок в горшках.
ТСН.ua объясняет, зачем нужно обрезание, когда его проводить и каких ошибок следует избегать.
Зачем обрезать новогоднюю елку
Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, хранить хвою и аккуратно выглядеть на протяжении всех праздников. Оно открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этого шага дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.
Основные преимущества обрезки:
Удлиняет свежесть елки.
Улучшает поглощение воды.
Помогает сформировать симметричную крону.
Уменьшает осыпание хвои.
Как обрезать срезанную елку
Перед установкой в подставку следует срезать 1–2,5 см ствола снизу острым инструментом или пилой. Это открывает поры и позволяет дереву активно впитывать воду. После обрезки елку нужно сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не подсох.
Полезные советы:
Удалите сухие и поврежденные ветки.
Формируйте крону, не срезая больше трети ветки.
Используйте только чистые секаторы.
Обрезка елки в горшке
Для деревьев в горшках обрезку проводят минимально — удаляют только сухие или лишние побеги. Центральная верхушка должна оставаться целой, чтобы дерево росло ровно. Старые ветки не обрезают, потому что они не восстанавливаются.