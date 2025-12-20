ТСН в социальных сетях

Этот секрет спасет вашу живую новогоднюю елку от быстрого осыпания — вот что нужно делать

Чтобы живая новогодняя елка дольше радовала свежестью и хорошей формой, ее следует обрезать сразу после покупки. Это актуально как для срезанных деревьев, так и для елок в горшках.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Зачем и как обрезать новогоднюю елку

Зачем и как обрезать новогоднюю елку / © unsplash.com

ТСН.ua объясняет, зачем нужно обрезание, когда его проводить и каких ошибок следует избегать.

Зачем обрезать новогоднюю елку

Обрезка помогает дереву лучше впитывать воду, хранить хвою и аккуратно выглядеть на протяжении всех праздников. Оно открывает свежий срез ствола, через который елка активно поглощает влагу. Без этого шага дерево быстрее пересыхает и начинает осыпаться.

Основные преимущества обрезки:

  1. Удлиняет свежесть елки.

  2. Улучшает поглощение воды.

  3. Помогает сформировать симметричную крону.

  4. Уменьшает осыпание хвои.

Как обрезать срезанную елку

Перед установкой в подставку следует срезать 1–2,5 см ствола снизу острым инструментом или пилой. Это открывает поры и позволяет дереву активно впитывать воду. После обрезки елку нужно сразу поставить в подставку с водой, чтобы срез не подсох.

Полезные советы:

  1. Удалите сухие и поврежденные ветки.

  2. Формируйте крону, не срезая больше трети ветки.

  3. Используйте только чистые секаторы.

Обрезка елки в горшке

Для деревьев в горшках обрезку проводят минимально — удаляют только сухие или лишние побеги. Центральная верхушка должна оставаться целой, чтобы дерево росло ровно. Старые ветки не обрезают, потому что они не восстанавливаются.

