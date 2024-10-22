Этот секрет знают единицы: как жарить картошку, чтобы она не разваливалась и имела хрустящую корочку

Чтобы у вас всегда получался хрустящий и румяный жареный картофель, важно не только подобрать правильный сорт, но и правильно его приготовить.

У опытных кулинаров существует один маленький секрет. Зная его, у вас всегда будет получаться идеально прожаренный картофель со вкусной золотистой корочкой.

Сначала картошку нужно хорошо помыть, почистить и нарезать так, как вам удобно. Особую роль не играет форма. Это может быть соломка, кружочки, кубики. Не забудьте хорошо просушить овощ с помощью бумажных полотенец, чтобы убрать лишнюю влагу и выделившийся крахмал. Теперь добавляете секретный ингредиент для золотистой корочки – муку. Хорошо перемешайте нарезанный картофель с этим продуктом.

Разогрейте на сковороде масло, выложите картофель с мукой и обжарьте. В процессе жарки можно еще раз посыпать мукой – она не будет лишней и совсем не повлияет на вкус.

Если вам нравится жареный картофель с луком или чесноком, добавляйте их как всегда.

При наличии свободного времени вы можете обойтись даже и без муки. Чтобы получить хрустящую корочку, просто обжаривайте картофель небольшими порциями, выкладывайте его сначала на бумажное полотенце, а уже потом на тарелку.

Чтобы получилось очень вкусно и аппетитно, смешайте муку с солью, перцем, любимыми приправами, обваляйте картофель в этой смеси, а затем обжарьте. В конце можете добавить копченую колбаску соломкой, чтобы блюдо получилось более сытным.

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