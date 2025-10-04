Этот сорняк душит все вокруг: как избавиться от березки, пока она не уничтожила ваш сад и огород

Сорьян.

Реклама

Одной из самых вредных разновидностей сорняков является березка. Она очень инвазивная, имеет тенденцию подавлять окружающие растения и захватывать целые участки.

Какие существуют методы, которые помогут избавиться от березки прежде чем она нанесет безвозвратный ущерб, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Березка очень коварное растение. Ее корни могут проникать на глубину до 2,7 м и двигаться через почву. И, что плохо, она тоже распространяется семенами.

Реклама

Метод удушения

Один из эффективных способов борьбы с березкой – это удушение. Этот метод особенно хорошо работает на открытых пространствах. Однако он требует терпения, поскольку корням нужно время, чтобы истощить себя. Что нужно сделать:

срежьте растение на уровне почвы.

накройте участок несколькими слоями картона, а затем несколькими сантиметрами мульчи, например, древесной щепкой.

без доступа светлая березка не может фотосинтезировать и в конце концов отмирает.

Метод выкапывания

Березка развивает разветвленную корневую систему, а потому полностью избавиться от нее только одним способом почти невозможно. Во время борьбы с этим сорняком важно выкопать как можно больше его корня и обрезать любую поросль на уровне земли. Многократное удаление со временем ослабляет растение и помогает держать его под контролем.

Что нужно делать:

Если вы обнаружите растущую на клумбе березку, следуйте за лианой к земле, разматывая ее за движением роста. Затем следуйте за ней к месту, где она пускает корни в землю. Осторожно окопайте стебель и следуйте за корнями, выкапывая его, пока не найдете концы. Если вы вытащите лозу, не разрыхляя почву, то таким образом останется корень у земли для регенерации. Как можно осторожнее удалите сорняк и пересадите многолетнее или однолетнее растение. Следите за перекопанной землей на наличие потенциальных побегов и немедленно удаляйте их. Эту процедуру следует повторять каждые две-три недели в течение цикла роста. В конце концов, корни ослабеют.

Напомним, мы писали о сорняках потеряет все на огороде. Поэтому его нужно вырывать немедленно, пока не уничтожил весь урожай.