Этот сорняк погубит все на огороде: его нужно вырывать немедленно, пока не уничтожил весь урожай

Какой сорняк может уничтожить весь урожай / © Фото из открытых источников

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Некоторые сорняки — не просто нежелательные гости на грядке, а настоящие агрессоры, которые через несколько недель могут свести на нет все усилия огородника. Один из таких врагов — осот. Если заметили его на своем участке, нельзя терять ни минуты. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Сенсация», почему осот нужно немедленно уничтожать и как это правильно сделать.

Почему осот нужно вырывать немедленно: советы опытных огородников

Осот высасывает все важные микроэлементы из почвы. Этот сорняк извлекает не только влагу, но и полезные вещества, которыми питаются огородные культуры. Поэтому овощи слабеют, отстают в росте и развитии, теряют свои вкусовые качества. К тому же, осот выделяет токсичные вещества через корни, которые блокируют развитие сидящих рядом растений.

Корни сорняка быстро разрастаются. Корневая система осота чрезвычайно жива и плодотворна. Если ее повредить сапой или мотоблоком, каждая частица быстро разрастется и даст начало новому растению. Поэтому обычная перекопка земли лишь усугубляет проблему.

Если осот зацветет, от него будет трудно избавиться. Нельзя позволять сорняку зацвести: семена разносятся ветром и прорастают даже в наименее подходящих условиях. Лучше всего вырывать растение с корнем до начала цветения. Если это сложно, нужно хотя бы срезать бутоны.

Что действительно помогает в борьбе с осотом: полезные советы

Мульча (солома, опилки, трава) блокирует свет, не давая сорнякам прорастать.

Черная агропленка — идеальное решение для грядок с высоким риском заражения.

Сидераты — естественный способ «вытеснить» осот, забрав у него пространство и питательные вещества.

Важно знать: нельзя вырывать осот под дождем или во влажную погоду, не следует полоть его по верхам и перекапывать грядки без удаления корня — это лишь ускорит распространение сорняков.