Этот сорт картофеля наилучший для пюре: ароматный, рассыпчатый и хорошо разваривается

Посадите этот картофель – и не пожалеете, он очень вкусный, не водянистый и крахмалистый.

Мало кто из нас представляет обед или ужин без душистой вкусной картошки. А выращенный картофель на собственном огороде в разы вкуснее и ароматнее. И если вы еще не определились, какой картофель выбрать для посадки, можно обратить внимание на сорта, предложенные опытными огородниками. Этот картофель крахмалистый, идеально разваривается, рассыпчатый и ароматный.

Какой лучший сорт картофеля для пюре

Опытные хозяева предлагают посадить сорт "Мелоди", который просто идеален для пюре. Это среднепоздний картофель ярко-желтого цвета. Он имеет насыщенный аромат, мягкую крахмалистую текстуру, хорошо разваривается и невероятно вкусный.

Преимущество картофеля "Мелоди" в том, что он очень устойчив к болезням, хорошо переносит резкие перепады температуры и крайне урожайный. Клубни растут большими, аккуратными и одинакового размера. Картофель хорошо хранится, не гниет и не увядает.

Какие еще самые популярные крахмалистые сорта картофеля

Тирас. Это ранний сорт картофеля, выведенный украинскими селекционерами, который созревает в течение семидесяти дней. Кожица клубня розовая, мякоть белая и крахмалистая. Картофель хорошо разваривается, не превращаясь в липкую массу, имеет насыщенный аромат. Сорт крайне устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Картофель хорошо хранится до самой весны.

Это ранний сорт картофеля, выведенный украинскими селекционерами, который созревает в течение семидесяти дней. Кожица клубня розовая, мякоть белая и крахмалистая. Картофель хорошо разваривается, не превращаясь в липкую массу, имеет насыщенный аромат. Сорт крайне устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Картофель хорошо хранится до самой весны. Ривьера. Это голландский раннеспелый сорт картофеля. Его можно копать уже на 45-й день после посадки, а полное созревание наступает после 75 дней. Кожа имеет светло-бежевый цвет, мякоть кремовая, крахмалистая и ароматная. Хотя картофель имеет среднюю развариваемость, впрочем является идеальным для пюре. Сорт устойчив к различным заболеваниям, картофель хорошо сохраняется, не гниет.

Это голландский раннеспелый сорт картофеля. Его можно копать уже на 45-й день после посадки, а полное созревание наступает после 75 дней. Кожа имеет светло-бежевый цвет, мякоть кремовая, крахмалистая и ароматная. Хотя картофель имеет среднюю развариваемость, впрочем является идеальным для пюре. Сорт устойчив к различным заболеваниям, картофель хорошо сохраняется, не гниет. Беллороза. Еще один ранний сорт картофеля, идеально подходящий для пюре. Срок созревания клубня составляет 60 дней. Картофель крахмалистый, рассыпчатый, прекрасно разваривается. Сорт достаточно популярен среди украинских хозяев, поскольку высокоурожайный, очень устойчивый к болезням, хорошо сохраняется.

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