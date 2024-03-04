Этот сорт картофеля наилучший для пюре: ароматный, рассыпчатый и хорошо разваривается

Посадите этот картофель – и не пожалеете, он очень вкусный, не водянистый и крахмалистый.
Мало кто из нас представляет обед или ужин без душистой вкусной картошки. А выращенный картофель на собственном огороде в разы вкуснее и ароматнее. И если вы еще не определились, какой картофель выбрать для посадки, можно обратить внимание на сорта, предложенные опытными огородниками. Этот картофель крахмалистый, идеально разваривается, рассыпчатый и ароматный.
Какой лучший сорт картофеля для пюре
Опытные хозяева предлагают посадить сорт "Мелоди", который просто идеален для пюре. Это среднепоздний картофель ярко-желтого цвета. Он имеет насыщенный аромат, мягкую крахмалистую текстуру, хорошо разваривается и невероятно вкусный.
Преимущество картофеля "Мелоди" в том, что он очень устойчив к болезням, хорошо переносит резкие перепады температуры и крайне урожайный. Клубни растут большими, аккуратными и одинакового размера. Картофель хорошо хранится, не гниет и не увядает.
Какие еще самые популярные крахмалистые сорта картофеля
- Тирас. Это ранний сорт картофеля, выведенный украинскими селекционерами, который созревает в течение семидесяти дней. Кожица клубня розовая, мякоть белая и крахмалистая. Картофель хорошо разваривается, не превращаясь в липкую массу, имеет насыщенный аромат. Сорт крайне устойчив к различным заболеваниям и вредителям. Картофель хорошо хранится до самой весны.
- Ривьера. Это голландский раннеспелый сорт картофеля. Его можно копать уже на 45-й день после посадки, а полное созревание наступает после 75 дней. Кожа имеет светло-бежевый цвет, мякоть кремовая, крахмалистая и ароматная. Хотя картофель имеет среднюю развариваемость, впрочем является идеальным для пюре. Сорт устойчив к различным заболеваниям, картофель хорошо сохраняется, не гниет.
- Беллороза. Еще один ранний сорт картофеля, идеально подходящий для пюре. Срок созревания клубня составляет 60 дней. Картофель крахмалистый, рассыпчатый, прекрасно разваривается. Сорт достаточно популярен среди украинских хозяев, поскольку высокоурожайный, очень устойчивый к болезням, хорошо сохраняется.
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