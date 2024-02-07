Этот сорт помидоров всегда обильно плодоносит: неприхотлив в уходе, плоды мясистые и вкусные

Если вы еще не определились с сортом помидоров или хотели попробовать новый, тогда по рекомендациям опытных огородников выберите "Сахарный бизон". Эксперты предполагают, что именно этот сорт будет самым плодородным в 2024 году. Рассказываем об этом универсальном сорте томатов, у которого потрясающее плодородие и он приспособлен к украинскому климату.

Какие помидоры будут лучше всего плодоносить в 2024 году: рекомендации экспертов

Селекционеры постоянно выводят новые сорта огородных культур и усовершенствуют уже существующие. Это ведь очень удобно, когда овощи не боятся холода и засухи, всегда плодоносят и неприхотливы в уходе. Именно к таким культурам относится сорт помидоров "Сахарный бизон", который завоевал огромную популярность среди украинских огородников.

"Сахарный бизон" легко адаптируется как к низким температурам, так и к жаре, не требует особых навыков в выращивании и уходе. А самое главное – он имеет чрезвычайно высокую урожайность. С одного куста можно собрать до семи килограммов мясистых сердцевидных плодов. К тому же кроме высокого плодородия, эти помидоры отличаются невероятным вкусом. Они имеют характерный томатный аромат, очень сочные и сладкие. Поэтому эти помидоры идеальны для употребления в сыром виде – в салатах, нарезках, томатных супах.

Для того, чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду помидоров, нужно сначала замочить семена на 3 дня. Высаживать рассаду следует не группами, а по 2-3 растения на один квадратный метр, тогда урожайность увеличится до двадцати килограммов.

Читайте также:

С одного куста соберете целое ведро: 7 сортов картофеля, которые дают самый высокий урожай

Когда сеять перец на рассаду в феврале, марте 2024 года по лунному календарю

Какие овощи нужно сеять уже в феврале, чтобы поскорее получить первый урожай