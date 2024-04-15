Этот способ действует на все 100%: вот как можно определить, что почва уже достаточно прогрелась для семян

Чтобы овощи взошли дружественно и были крепкими, стоит перед высадкой его в открытую почву убедиться, что земля достаточно прогрелась.

На улице уже настоящая весна. Температура воздуха поднялась, снега как ни было, птички поют. Руки так и тянутся побыстрее начинать работы на огороде. Но перед этим нужно убедиться, что земля достаточно прогрелась. Иначе все ваши усилия окажутся тщетными.

Когда земля готова к высадке: как определить температуру почвы

Существуют разные сроки высева и высадки для различных климатических зон, а также тех или иных растений. К примеру, томаты и лук можно высаживать в разное время. Как и другие овощи.

Трудно ориентироваться на конкретные даты в календаре, когда погода стала настолько непредсказуемой. Огородники стараются обращать больше внимания на показатели температуры воздуха и почвы. Но как понять, что земля уже прогрелась до 10 градусов или выше?

Конечно, можно воспользоваться специальным термометром или многофункциональным анализатором. К примеру, для обычных дачников продают дешевые грунтовые термометры. Впрочем, если вы не хотите тратить лишние средства, существует и другой проверенный метод.

Вы можете узнать, готова ли уже почва для высадки или высева, с помощью анализа. Как только земля становится достаточно теплой, из нее вылезают первые сорняки. Им точно не нужен термометр, чтобы понять, что пора расти.

Обращайте внимание именно на только что вылезшие сеянцы. Как только поверхность земли покроется побегами, можете начинать высаживать и овощи. Но холодостойких культур это не касается, ведь их можно сажать и раньше.

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