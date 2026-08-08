Где вешать полотенце в ванной / © pexels.com

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Эксперты по уходу за бельем советуют обратить внимание не только на то, как часто вы стираете полотенца, но и на то, как именно сушите их после использования. Главное правило очень простое: мокрое полотенце должно как можно быстрее высохнуть по всей поверхности.

Худший способ вешать полотенце — складывать его пополам

Если после душа вы опрокидываете полотенце через штангу или крючок так, что одна половина лежит поверх другой, оно высыхает значительно медленнее.

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Влага оказывается между слоями ткани, а воздух практически не циркулирует. Внешне полотенце может казаться сухим, хотя внутри оно все еще остается влажным. В теплом и влажном ванной воздухе это создает благоприятные условия для появления затхлого запаха и плесени.

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Поэтому после использования полотенце лучше полностью расправить, а не собирать в складки.

Перед тем как повесить его, следует также несколько раз стряхнуть ткань. Это поможет расправить волокна и обеспечить лучший доступ воздуха ко всей поверхности.

Почему полотенце долго не сохнет

Причина часто не в самом полотенце, а в условиях, в которых оно сушится.

Крупнейшие враги быстрого высыхания — это:

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высокая влажность в ванной;

плохая циркуляция воздуха;

сложенное или скомканное полотенце;

несколько полотенец, повешенных один на один;

закрытая дверь;

влажное полотенце, оставленное в корзине для белья.

Если ткань остается влажной в течение длительного времени, даже только выстиранное полотенце может быстро приобрести неприятный запах.

Не вешайте полотенце на штангу для душа

Штанга для душевой шторки может казаться удобным полотенце, особенно если в ванной мало пространства. Но именно ее эксперты советуют избегать.

Проблема не столько в самой штанге, сколько в ее расположении. Во время душа вокруг скапливается пар, а воздух у шторки плохо циркулирует. Если после этого повесить туда мокрое полотенце, его середина может оставаться влажной значительно дольше краев.

Так что если вы ищете, где лучше сушить полотенце после душа, выбирайте место подальше от непосредственного воздействия пара.

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Крючок за дверью — тоже не лучший вариант

Крючок сам по себе вполне подходит для полотенца. Проблема возникает тогда, когда он расположен за закрытой дверью.

В таком месте практически нет движения воздуха. Полотенце висит неподвижно во влажном помещении и долго остается мокрым.

Если другого места нет, старайтесь оставлять дверь открытой после душа или используйте вентиляцию, чтобы побыстрее вывести лишнюю влагу из ванной.

Как правильно вешать полотенце, чтобы оно быстрее высохло

Лучший вариант — расправить полотенце на широкой штанге или отдельном крючке, не прижимая один слой ткани к другому.

Соблюдайте несколько простых правил:

После использования встряхните полотенце. Полностью его расправьте. Не складывайте пополам несколько слоев ткани. Не вешайте несколько полотенец один на один. Выбирайте место с хорошей циркуляцией воздуха. По возможности разместите держатель у источника вентиляции или окна.

Перед стиркой дайте мокрому полотенцу хотя бы высохнуть, если оно не отправляется в стиральную машину сразу.

По рекомендациям экспертов, если полотенце после использования хорошо расправить и обеспечить ему доступ воздуха, оно должно высохнуть равномерно в течение нескольких часов.

Можно ли сушить полотенце на крючке

Да. Крючок вполне подходит для сушки полотенца, если он дает ткани свободно висеть и не прижимает ее к стене.

Особенно удобно, когда у каждого члена семьи есть собственный крючок. Так полотенца не приходится складывать один на один, а воздух лучше циркулирует между ними.

Если полотенце на крючке собирается в комок, его следует расправить или выбрать широкую штангу.

Как часто нужно стирать полотенца

Даже если полотенце правильно сушится, его необходимо регулярно стирать.

Эксперты советуют ориентироваться примерно на три-четыре использования. Во влажном помещении или при недостаточной вентиляции стирать полотенца может понадобиться чаще. Если ткань плохо высыхает между использованием, интервал следует сократить примерно до двух дней.

В то же время важно не путать запах от грязного полотенца с запахом, возникающим из-за неправильной сушки. Даже частая стирка не поможет надолго, если после каждого душа вы снова оставляете полотенце сложенным и мокрым.

Не бросайте мокрое полотенце сразу в корзину для белья

Еще одно распространенное заблуждение — после душа снять полотенце и отправить его прямо в корзину с грязным бельем.

Если он пролежит там несколько дней влажным, ткань может начать неприятно пахнуть, а избавиться от такого запаха во время обычной стирки будет сложнее.

Если полотенце уже нужно стирать, лучше сначала дать ему высохнуть, а затем положить в корзину. Если есть возможность сразу запустить стирку, еще лучше.

Простой трюк, который поможет полотенцу дольше оставаться свежим

На самом деле, для правильной сушки полотенца не нужны ни дорогие средства, ни специальные устройства.

Достаточно запомнить одну формулу: встряхнуть — полностью расправить — оставить в месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Именно доступ воздуха ко всей поверхности ткани помогает полотенцу быстрее высохнуть и уменьшает риск появления затхлого запаха.

Так что в следующий раз после душа не спешите просто опрокинуть полотенце через штангу. Расправьте его — и это маленькое изменение может существенно улучшить его высыхание.

FAQ

Где лучше вешать полотенце после душа?

Лучшее место для полотенца — широкая штанга или отдельный крючок в хорошо проветриваемой части ванной. Полотенце нужно полностью расправить, чтобы воздух мог свободно циркулировать с обеих сторон ткани. Не стоит сушить его на штанге для душевой шторки или за закрытой дверью, где обычно недостаточно движения воздуха.

Как правильно сушить полотенце, чтобы оно не пахло?

После использования встряхните полотенце и полностью расправьте его на штанге или крючке. Не складывайте его пополам и не вешайте поверх другого полотенца. Чем быстрее и равномернее высохнет ткань, тем меньше вероятность появления запаха сырости. Также важно регулярно стирать полотенца и не оставлять их мокрыми в бельевой корзине.

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