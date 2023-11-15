Этот тест покажет, будут ли ваши отношения долгими и счастливыми: как проверить своего партнера

Молодая американка поделилась методом, по которому она определяет, будут ли ее отношения счастливыми и крепкими. Она использует тест на птиц и говорит, что такой способ ее никогда не подводит. Рассказываем, как определить прочность и долгосрочность отношений, ссылаясь на видео пользователя Alissacardib в TikTok.

Как проверить свои отношения

Алиса поделилась лайфхаком. Она говорит, что когда проводит время с потенциальным партнером, то с невероятным увлечением указывает на любую летающую рядом птицу. Или другую вещь – это неважно, но нужно для того, чтобы увидеть, ответит ли мужчина взаимностью на предмет ее увлечения. Такой тест американка называет «птичьим».

Психологи говорят, что такой способ указывает на то, что мужчина потенциально обладает хорошей совместимостью с женщиной. Поэтому будет готов вкладываться в отношения с избранницей.

Девушка отметила, что этот тест является лакмусовой бумажкой для нее в начале романтических отношений. Также она проверяет друзей и членов своей семьи.

Как этот тест действует на практике

Алиса объяснила, что на свидании или любой другой встрече с друзьями или родными вы говорите о том, что может показаться не очень важным. И если человек вам отвечает заинтересованностью, то это знак того, что он к вам не безразличен.

А если новый знакомый или друзья не разделят ваше увлечение, это очень плохой знак, как говорит девушка. Поэтому она рекомендует делать этот тест со своими новыми и старыми знакомыми. Ведь «птичий тест» никогда не подводит, отмечает Алиса.

Видео американки, где она делится своим тестом, просмотрели 4,5 млн раз. Некоторые из пользователей даже поделились своими результатами этого теста.

«Ваш друг, родственник или любимый человек должны проявить интерес, если вы им не безразличны. И именно поэтому это становится для вас важным», – прокомментировал один из пользователей соцсети.

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