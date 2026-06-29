Этот тест покажет, насколько вы внимательны: найдите особый арбуз

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В Сети появилась новая головоломка, проверяющая внимательность и быстроту мышления. Участникам теста предлагают найти среди множества кусочков арбуза один особенный, в котором нет ни одного семени.

Об этом сообщают Патриоты Украины.

На изображении представлено 250 ломтиков арбуза, и только один из них полностью очищен от косточек. Разработчики задания отмечают, что поиск правильного ответа дается всего 5 секунд.

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По словам создателей головоломки, такое ограничение по времени существенно усложняет задачу, хотя на первый взгляд она кажется легкой.

Найдите особый арбуз.

«Арбуз без косточек за 5 секунд могут проявить только спокойные и рассудительные люди», — отметили авторы оптической иллюзии.

Для успешного прохождения теста пользователям советуют максимально сосредоточиться и быстро оценить весь рисунок.

Напомним, мир полон мест, о которых знают даже те, кто никогда не открывал атлас. Мачу-Пикчу, Бермудский треугольник, Ангкор-Ват или Петр давно стали символами своих регионов и привлекают миллионы туристов. Но легко ли вспомнить, где именно они расположены?

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