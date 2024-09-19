Этот трюк поможет избавиться от жирных пятен с дивана: понадобится немного косметического средства

Как бы вы ни ухаживали за своим любимым диваном, но на нем постоянно появляются пятна от жира или других веществ.

Диван – это предмет интерьера, который пачкается чаще всего. Ведь вся семья любит лежать или сидеть на нем. Поэтому на обивке могут оставаться пятна от еды, напитков, косметики, мочи животных. Однако сообразительные хозяйки знают кучу методов, как быстро справиться с проблемой и отчистить все пятна. Рассказываем о полезном лайфхаке и еще нескольких способах, которые помогут легко справиться с пятнами и вернуть дивану первозданную чистоту.

Какое косметическое средство поможет быстро избавиться от пятен на диване: полезный лайфхак

Такое средство есть у каждой хозяйки дома. И мало кто догадывается о том, что оно отлично отчищает жирные пятна с дивана. Речь идет о лаке для волос, который поможет за несколько минут вернуть первозданную чистоту вашей мягкой мебели. Достаточно просто обработать им загрязненное место – и через несколько минут пятно исчезнет, как и не было.

Как удалить жирное пятно из обивки дивана лаком для волос:

опрыскивайте жирное пятно на обивке;

подождите 10 минут;

Высушите лак феном или оставьте его на поверхности до полного высыхания.

Как быстро избавиться от различных видов пятен на диване с помощью подручных средств

После таких нехитрых методов грязь сама исчезнет из обивки дивана, вам даже не придется тереть въедливые пятна.

Пятна от напитков уберет уксус или нашатырный спирт. Достаточно просто обработать загрязненные места и подождать несколько минут. Раствор хозяйственного мыла поможет избавиться от следов от маркеров или красок для рисования.

уберет уксус или нашатырный спирт. Достаточно просто обработать загрязненные места и подождать несколько минут. Раствор хозяйственного мыла поможет избавиться от следов от маркеров или красок для рисования. От еды. Чтобы избавиться от жирных пятен от любых блюд, нужно сделать раствор из хозяйственного мыла и геля для мытья посуды. Удалите остатки пищи салфеткой, обработайте пятна моющим средством. Через 10 минут протрите остатки мыльного раствора влажной губкой.

Чтобы избавиться от жирных пятен от любых блюд, нужно сделать раствор из хозяйственного мыла и геля для мытья посуды. Удалите остатки пищи салфеткой, обработайте пятна моющим средством. Через 10 минут протрите остатки мыльного раствора влажной губкой. От крови. Для таких пятен лучше брать холодную воду с мылом. Для свежего пятна также подойдет тальк, смешанный с водой, а для устаревшего – крепкий солевой раствор.

Для таких пятен лучше брать холодную воду с мылом. Для свежего пятна также подойдет тальк, смешанный с водой, а для устаревшего – крепкий солевой раствор. От пива. Можно обработать пятно уксусом, а можно мыльным раствором с добавлением уксуса. Таким образом, вы также удалите неприятный запах, оставшийся после напитка.

Можно обработать пятно уксусом, а можно мыльным раствором с добавлением уксуса. Таким образом, вы также удалите неприятный запах, оставшийся после напитка. От жира. Впитать жирное пятно сможет меловая крошка, тальк или соль. Любое из этих средств нужно нанести на загрязненное место, подождите 30 минут, затем пропылесосьте или соберите остатки вещества салфеткой.

Впитать жирное пятно сможет меловая крошка, тальк или соль. Любое из этих средств нужно нанести на загрязненное место, подождите 30 минут, затем пропылесосьте или соберите остатки вещества салфеткой. От косметики. Сначала нужно обработать следы от косметики мыльным раствором и оставить на 20 минут. Затем уберите остатки мыльной воды влажной губкой и обработайте запятнанное место нашатырным спиртом, если следы косметики не исчезли.

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