Этот трюк с батареями сделает ваш дом втрое теплее: вот что нужно сделать

Как сделать батарею теплее / © Credits

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Когда в квартире становится холодно, многие сразу включают дополнительный обогреватель или пытаются повысить температуру отопления. Но иногда проблема совсем не в том, что батарея недостаточно горячая. Значительная часть тепла может просто теряться из-за холодной стены за радиатором. Есть простой способ направить больше тепла от батареи во внутрь комнаты. Для этого радиатор устанавливают теплоотражающий экран — специальный материал с металлизированной поверхностью, который уменьшает потери тепла через стену.

Что положить за батарею, чтобы в комнате стало теплее

Самый простой вариант — теплоотражающий экран из фольгированного теплоизоляционного материала. Его устанавливают на стену позади радиатора металлизированной стороной в сторону комнаты.

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Принцип действия прост: вместо того, чтобы часть теплового излучения поглощалась холодной стеной, оно отражается обратно в помещение.

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Для этого продаются специальные экраны для радиаторов, а также рулонные материалы с теплоизоляционным слоем и фольгой. Важно, чтобы металлизированная поверхность была обращена к батарее, а материал не перекрывал вентиляцию и не мешал нормальной циркуляции воздуха.

Такой способ особенно актуален, если радиатор расположен на наружной стене, сильно охлаждаемой зимой.

Как правильно установить фольгу за радиатором

Именно здесь часто допускают ошибки. Недостаточно просто приклеить обычную кухонную фольгу к стене.

Для эффективной работы теплоотражающего слоя важна воздушная щель между фольгированной поверхностью и радиатором. Поэтому лучше использовать материал, специально предназначенный для теплоотражения за радиатором.

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Экран вырезают по размеру батареи или немного шире нее. Его закрепляют на стене так, чтобы он оставался за радиатором и не выступал далеко за его пределы.

Не следует накрывать саму батарею, закрывать ее плотными декоративными панелями или заставлять мебелью. Любое препятствие перед радиатором может осложнять циркуляцию теплого воздуха.

Почему батарея горячая, а в комнате все равно холодно

Если горячий радиатор, но температура в комнате остается низкой, причина может быть не в самой батарее. Тепло теряется через окна, двери, наружные стены, пол, потолок и вентиляцию. Особенно быстро охлаждается помещение, если есть щели у окон или дверей.

Еще одна причина — неправильная циркуляция воздуха вокруг радиатора. Если батарея закрывает диван, шкаф, длинные плотные шторы или декоративный экран, теплый воздух хуже распространяется по комнате.

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Поэтому перед тем, как покупать дополнительный обогреватель, следует проверить, не блокирует ли что-нибудь радиатор и нет ли очевидных мест, через которые тепло выходит наружу.

Как повысить теплоотдачу батареи зимой

Есть несколько простых способов помочь отоплению работать более эффективно. Перед началом отопительного сезона батареи следует очистить от пыли. Если радиатор имеет воздух внутри системы, его верхняя часть может оставаться холоднее нижней — в таком случае может потребоваться пищеварение воздуха через специальный клапан.

Также не следует сушить на батарее большое количество мокрой одежды. Он перекрывает движение теплого воздуха и снижает эффективность обогрева. Шторы желательно размещать так, чтобы они не полностью закрывали радиатор. А мебель лучше не ставить вплотную к нему.

Еще один немаловажный момент — не красить радиатор слишком толстым слоем краски. Чрезмерные наслоения могут ухудшать теплоотдачу.

Как утеплить квартиру, чтобы батареи грели эффективнее

Теплоотражающий экран за батареей помогает снизить потери тепла через стену, но он не заменит полноценного утепления дома.

Наибольший эффект обычно дает комплексный подход: герметичные окна, утепленные наружные стены, исправная дверь, отсутствие щелей и правильно работающая система отопления.

Если проблема именно в холодной стене за радиатором, теплоотражающий материал может стать недорогим дополнительным решением. Особенно это актуально для старых домов с тонкими или недостаточно утепленными наружными стенами.

Что важно сделать перед отопительным сезоном

Перед холодами следует проверить не только батареи, но и всю комнату. Очистите радиаторы от пыли, убедитесь, что она не перекрыта мебелью и шторами, проверьте уплотнители на окнах и дверях.

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