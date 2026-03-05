Этот цвет джинсов навсегда вышел из моды: такой оттенок денима делает образ устаревшим

Какие джинсы вышли из моды / © www.freepik.com/free-photo

Джинсы давно стали базовой частью гардероба почти для каждого человека. Они удобны, универсальны и легко сочетаются с разными стилями одежды. Однако даже подобная классическая вещь подчиняется модным тенденциям. Стилисты отмечают, что один популярный цвет денима постепенно исчез из модных коллекций, поэтому может сделать образ устаревшим.

Какой оттенок джинсов утратил свою актуальность навсегда

Какие джинсы больше не в моде / © Фото из открытых источников

Речь идет об очень светлых отбеленных джинсах с холодным голубым оттенком. Еще несколько лет назад такой деним активно носили, и он считался стильным. Но сейчас модные эксперты рекомендуют отказаться от этого цвета.

Причина в том, что слишком светлый и резкий оттенок выглядит неестественным и часто удешевляет образ. Кроме того, такие джинсы сложнее сочетать с современными вещами, ведь они выбиваются из общей цветовой гармонии.

Стилисты объясняют, что подобный оттенок ассоциируется со старыми модными тенденциями 2010 года. Именно поэтому он часто производит впечатление устаревшего стиля, даже если другие элементы гардероба современны.

Какие джинсы сейчас в тренде

Современная мода тяготеет к более естественным и глубоким оттенкам денима. Особо актуальными остаются:

классический темно-синий деним;

джинсы цвета индиго;

насыщенный синий или графитовый оттенок;

натуральный голубой без резкого отбеливания.

Такие цвета выглядят стильно и элегантно и легко сочетаются как с базовыми вещами, так и с более яркими элементами гардероба.