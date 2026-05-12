Этот цвет одежды привлекает клещей больше всего

Клещ / © pexels.com

Реклама

Весной и летом возвращается тепло, а вместе с ним и клещи. Чтобы уменьшить контакты с этими паукообразными, рекомендуют использовать репелленты и длинную одежду, однако существует еще один вариант, как уменьшить контакт с клещами — цвет одежды.

Эксперты доказали, что клещи чаще выбирают светлую одежду, пишет researchgate.net.

Кроме цвета одежды, также рекомендуется носить длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, что ограничивает доступ паукообразных к коже.

Реклама

Клещи обычно лазают на высоте до 1,5 м, поэтому следует обуть высокую обувь и натянуть носки на штанины, чтобы получить дополнительную защиту. Также следует использовать репелленты во время прогулки по лесу, парку или другим местам потенциального пребывания клещей. После прогулки внимательно осматривайте одежду и тело, особенно в области шеи, подмышек, пояса и колен.

Что делать, если укусил клещ

Вытащите клеща как можно скорее. Не заливайте спиртом, маслом или другими веществами. Вытащить клеща можно специальным пинцетом, который можно приобрести в аптеке или в зоомагазине. Также можно обратиться в травмпункт.

После укуса место следует обработать антисептиком. Также следует тщательно помыть руки мылом. Сдавать клеща на анализ не нужно.

Наблюдайте за своим состоянием в течение нескольких недель. Если повысится температура и появятся покраснения на коже, обратитесь к врачу. Также обратиться к врачу нужно, если клещ пробыл на теле более 36 часов.

Раньше мы писали о том, какие растения притягивают клещей. Больше об этом узнайте в новости.

Новости партнеров