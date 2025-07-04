Этот знак зодиака оберегают сразу четыре ангела: кого так любят высшие силы

Речь идет об Овне. Астрологи утверждают, что именно эти представители зодиакального круга имеют мощную поддержку четырех небесных покровителей. И каждый из них играет особую роль.

Ангел добра защищает душу Овна от эмоционального выгорания, злобы и одиночества. Он помогает этому знаку находить внутренний баланс в сложные моменты жизни и не сломаться под давлением внешних обстоятельств.

Ангел мира оберегает семью Овна, создавая гармоничную и спокойную атмосферу в доме. Благодаря своему покровителю этот знак может построить глубокие и крепкие отношения, основанные на доверии и взаимоуважении.

Ангел удачи сопровождает Овнов во всем, что касается карьеры и творчества. Дает вдохновение и силы двигаться вперед, когда другие сдаются.