Эту ошибку допускают 8 из 10 человек на кухне: как нельзя готовить салат "Селедка под шубой"

Салат "Селедка под шубой" чаще всего готовят для праздничного стола. Казалось бы, что в нем нет ничего сложного, однако это блюдо получается далеко не у каждого человека.

Дело в том, что многие допускают типичные ошибки при приготовлении этого классического салата.

Если ваш салат "Селедка под шубой" имеет неаппетитный вид и "плывет", а его вкус далек от идеального, возможно, вы также входите в этот процент людей.

Самая частая проблема заключается в неправильном выборе сельди для салата. Большинство считает, что нет особой разницы, какую рыбу покупать, и берет самую дешевую, которую можно найти. Однако, очень важно, чтобы сельдь была не перемороженной, жирненькой. Лучше брать свежезасоленную рыбу, а затем дополнительно замочить ее в молоке на 2-3 часа. Тогда вся лишняя соль получится, а сама рыба будет очень нежной.

Также нужно быть внимательными с овощами. Морковь и картофель следует отваривать "в мундирах", тогда они не наберутся излишней жидкости. Свеклу советуют запекать в духовке, предварительно завернув в фольгу. Так овощ будет более насыщенный вкус, а также не пустит сок, из-за чего салат "плывет".

Овощи не следует натирать на мелкой терке. Если так поступить, то слои будущего салата слипнутся и он превратится в однородную массу. Для картофеля, моркови и свеклы лучше выбирать крупную терку. Кстати, не забудьте все овощи перед натиранием остудить. Яйца рекомендуется не натирать, а размять вилкой, чтобы получить красивую текстуру.

Большое значение имеет и майонез. Не жалейте, но не давайте слишком много, чтобы он не перебил вкус других ингредиентов. Каждый слой слегка промазывают соусом, а верхний слой из свеклы можно не промазывать, чтобы салат выглядел более аппетитно и празднично. На селедку майонез не кладут. Лучше на него выложить мелко нарезанный лук, который предварительно следует замариновать в уксусе, соли и сахаре.

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