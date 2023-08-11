Эту ошибку допускают почти все пользователи: почему на смартфоне появляются царапины даже в чехле

Оказывается даже чехол не может полностью уберечь корпус телефона от царапин. Но простой совет поможет вам защитить смартфон.

Смартфоны становятся все дороже с каждым годом, поэтому неудивительно, что у многих пользователей возникает желание защитить мобильные устройства от царапин с помощью чехлов и других аксессуаров. Но даже если вы одели свой телефон в защиту сразу после приобретения и пользовались им совсем недолго, через некоторое время на корпусе появляется большое количество микроскопических царапин, очень сильно портящих его внешний вид. Виной этому микрочастицы.

Существует одна неочевидная причина, по которой любой смартфон царапается даже в защитном чехле. А сильнее всего страдают именно те мобильные устройства, корпус которых изготовлен из отполированного металла или стекла. И эта проблема особенно актуальна в теплое время года, когда многие из нас отдыхают на природе, на берегу водоема, беря с собой, конечно, и смартфон.

Дело в том, что под чехол попадает песок, содержащий кварц с крохотными острыми краями. Он намного прочнее отполированного металла или любого защитного стекла. Поэтому царапины появляются без особых проблем. Через несколько часов на пляже на корпусе телефона могут появиться первые повреждения. И они будут очень четко видны даже без яркого освещения.

Как защитить корпус телефона от царапин

Как уберечь корпус телефона от царапин? Если вы собираетесь на пляж или природу, где может быть песок, лучше позаботиться заранее и приобрести герметичный корпус или даже кейс, который защитит смартфон от кварцевых частиц песка. Поэтому внешний вид устройства не испортится.

Также старайтесь лишний раз не использовать смартфон на пляже, ведь микрочастицы песка остаются на кончиках ваших пальцев и могут поцарапать экран, когда вы скроли или набираете текст.

Не забывайте регулярно чистить чехол телефона от загрязнений, ведь под ним может собираться мусор из мелких частиц, который со временем повредит корпус. Мыть чехол эксперты советуют хотя бы дважды в месяц. По завершении процедуры не забудьте вытереть его досуха и только после этого вернуть на смартфон.

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