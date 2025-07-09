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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Эту часть курицы вообще лучше не употреблять: хотя она и вкусная, но ядовитая

Повара поделились, какая часть самая ядовитая в курильщике, и призвали людей отказаться от ее употребления. Ее многие есть с удовольствием, но она отрицательно скажется как на фигуре, так и на вашем здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какая часть курицы самая ядовитая

Какая часть курицы самая ядовитая / © Unsplash

Например, говорят специалисты, от употребления куриной кожуры лучше отказаться, ведь она содержит почти один только жир.

В народе уже давно существует один миф, что в кожуре много коллагеновых волокон. Особенно, если речь идет о кожуре из грудинки, бедер и голеней. Но это совсем не так. Эта часть курицы не насытит ваш организм, но может с легкостью навредить фигуре. А еще на ней находятся бактерии.

В список запрещенных частей курицы вошли и куриные легкие. Оказывается, даже если подобающим образом обработать их высокой температурой, у них останется еще много паразитов.

Если человек будет употреблять куриные легкие, то он рискует заразиться крайне опасными для себя инфекционными заболеваниями.

Ядовитыми считаются хвостовая часть и куриная шишка. А еще опасно, говорят повара, есть куриные головы. В этих частях курицы накапливается большое количество вредных веществ. К счастью, среди украинцев легкие и головы не слишком популярны. Но если вы любите куриное мясо, следует внимательнее присмотреться к своему рациону.

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Дата публикации
Количество просмотров
119k
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