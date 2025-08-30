- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Эту фразу нельзя говорить близкому человеку: такие слова разрушат даже самые крепкие отношения
Крепкие отношения строятся на принятии партнера таким, какой он есть: с его недостатками, особенностями и уникальностью. Для этого нужна откровенность, смелость говорить о своих чувствах и уверенности, что искренность будут уважать.
Казалось бы, одно неосторожное слово в ссоре не может оказать серьезного влияния на отношения. Однако психологи предупреждают, что существует фраза, которая незаметно, но уверенно подтачивает доверие между партнерами и ставит под угрозу даже самые крепкие отношения.
Как разрушаются отношения: объяснение психолога
Разрыв редко происходит мгновенно. Чаще всего он напоминает медленный процесс: небольшие обиды, умолчания и некорректные высказывания накапливаются, пока не становятся невыносимыми.
Психолог Марк Треверс в комментарии для CNBC Make It отметил, что одни и те же ошибки в общении встречаются почти во всех парах. И главная из них — как мы говорим во время конфликтов.
«Почему ты не можешь быть как…» — самая токсичная фраза в отношениях.
По словам эксперта, наиболее опасны высказывания типа: «Почему ты не можешь быть как (другой человек)?»
Внешне это может звучать как эмоциональный выпад или обычное раздражение, однако скрытый смысл всегда одинаков: «Ты недостаточно хорош, кто-то другой справился бы гораздо лучше».
Такие слова постепенно разрушают чувство собственной ценности у партнера. Человек начинает сомневаться в своей значимости, чувствует себя недолюбленным и неуверенным.
Почему мы сравниваем, вместо того чтобы быть честными
Фраза сама по себе — не корень проблемы. Она лишь сигнализирует о боязни быть откровенным. Исследования свидетельствуют, что многие замалчивают настоящие эмоции, потому что не уверены в партнере или боятся негативной реакции.
На самом деле, как объясняет психолог, в такие моменты человек не мечтает о другом партнере. Он просто не чувствует безопасности, чтобы открыто выразить свои потребности.
Что делать вместо сравнений
Треверс советует использовать «я-выражения», отражающие собственные чувства, а не чужой пример. Это могут быть следующие слова:
«Для меня важно, чтобы мы разговаривали спокойно, без криков».
«Мне сложно, когда наши ссоры становятся слишком резкими. Я хочу, чтобы мы вместе научились преодолевать это».
Эксперт отмечает, что такие формулировки не обвиняют, а приглашают к диалогу.