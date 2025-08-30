Эту фразу нельзя говорить близкому человеку: такие слова разрушат даже самые крепкие отношения

Какие слова нельзя говорить любимому человеку / © www.freepik.com/free-photo

Казалось бы, одно неосторожное слово в ссоре не может оказать серьезного влияния на отношения. Однако психологи предупреждают, что существует фраза, которая незаметно, но уверенно подтачивает доверие между партнерами и ставит под угрозу даже самые крепкие отношения.

Как разрушаются отношения: объяснение психолога

Разрыв редко происходит мгновенно. Чаще всего он напоминает медленный процесс: небольшие обиды, умолчания и некорректные высказывания накапливаются, пока не становятся невыносимыми.

Психолог Марк Треверс в комментарии для CNBC Make It отметил, что одни и те же ошибки в общении встречаются почти во всех парах. И главная из них — как мы говорим во время конфликтов.

«Почему ты не можешь быть как…» — самая токсичная фраза в отношениях.

По словам эксперта, наиболее опасны высказывания типа: «Почему ты не можешь быть как (другой человек)?»

Внешне это может звучать как эмоциональный выпад или обычное раздражение, однако скрытый смысл всегда одинаков: «Ты недостаточно хорош, кто-то другой справился бы гораздо лучше».

Такие слова постепенно разрушают чувство собственной ценности у партнера. Человек начинает сомневаться в своей значимости, чувствует себя недолюбленным и неуверенным.

Почему мы сравниваем, вместо того чтобы быть честными

Фраза сама по себе — не корень проблемы. Она лишь сигнализирует о боязни быть откровенным. Исследования свидетельствуют, что многие замалчивают настоящие эмоции, потому что не уверены в партнере или боятся негативной реакции.

На самом деле, как объясняет психолог, в такие моменты человек не мечтает о другом партнере. Он просто не чувствует безопасности, чтобы открыто выразить свои потребности.

Что делать вместо сравнений

Треверс советует использовать «я-выражения», отражающие собственные чувства, а не чужой пример. Это могут быть следующие слова:

«Для меня важно, чтобы мы разговаривали спокойно, без криков».

«Мне сложно, когда наши ссоры становятся слишком резкими. Я хочу, чтобы мы вместе научились преодолевать это».

Эксперт отмечает, что такие формулировки не обвиняют, а приглашают к диалогу.