Эту колбасу почему-то все обходят, но она недорогая, очень вкусная и невероятно полезная

Какая польза ливерной колбасы / © Фото из открытых источников

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Большинство покупателей в супермаркете автоматически тянутся к вареной, копченой или салями, даже не обращая внимания на ливерну колбасу. Для многих она ассоциируется со «старомодным» продуктом, хотя на самом деле именно качественная ливерная колбаса может быть гораздо питательнее многих популярных колбасных изделий.

Главная причина ее низкой популярности — стереотипы. Некоторые считают, что субпродукты менее ценны обычного мяса. На самом деле, печень, сердце, язык и другие субпродукты содержат большое количество витаминов и минералов, которые необходимы организму. Если изготовитель использует качественное сырье, такая колбаса может стать хорошим дополнением к сбалансированному рациону.

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Из чего производят ливерную колбасу

Ливерная колбаса — изделие, которое готовят из субпродуктов, преимущественно печени, сердца, легких или языка, с добавлением мяса, специй и других ингредиентов. Именно печень является основным компонентом большинства классических рецептов, поэтому продукт получил характерный вкус и высокую питательную ценность.

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У разных производителей состав может существенно отличаться, потому всегда важно внимательно читать этикетку.

Какая польза ливерной колбасы для здоровья

Качественная ливерная колбаса содержит большое количество питательных веществ. Среди них:

полноценный белок;

железо;

витамин А;

витамин B12;

фолиевая кислота;

цинк;

медь;

селен.

Поэтому диетологи не советуют полностью отказываться от субпродуктов, если они изготовлены качественно и потребляются в умеренном количестве.

Ливерная колбаса — один из лучших продуктов по содержанию железа

Печень считается одним из рекордсменов по количеству хорошо усвояемого железа. Этот микроэлемент необходим для:

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выработка гемоглобина;

нормального транспорта кислорода;

поддержания энергии;

работы иммунной системы;

профилактики железодефицитной анемии

Поэтому блюда из печени часто рекомендуют людям с дефицитом железа после консультации с врачом.

Источник витамина B12

Еще одно важное преимущество субпродуктов — высокое содержание витамина B12. Он нужен для:

нормальной работы нервной системы;

поддержки памяти;

образование эритроцитов;

здорового обмена веществ.

Особенно ценен этот витамин для людей постарше.

Много белка

Ливерная колбаса содержит достаточное количество белка. Он необходим организму для:

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поддержания мышечной массы;

восстановление тканей;

синтеза ферментов;

нормальной работы иммунной системы

По содержанию белка качественный продукт значительно превышает дешевые колбасные изделия, в которых преобладают крахмалы, растительный белок и разнообразные наполнители.

Почему ливерная колбаса стоит дешевле других

Низкая цена не означает, что продукт обязательно плохой. Субпродукты традиционно дешевле отборного мяса, поэтому производитель может предложить более доступную цену без потери питательной ценности.

Именно поэтому ливерная колбаса часто стоит заметно меньше популярных вареных колбас.

Как выбрать действительно качественную ливерную колбасу

Не вся продукция все равно полезна. Перед покупкой следует обратить внимание на склад. Лучше всего, если среди первых ингредиентов указаны:

печень;

сердце;

язык;

мясо.

Чем меньше в составе крахмала, соевого белка, ароматизаторов и усилителей вкуса, тем более качественным считается продукт. Также следует обратить внимание на содержание соли и жира.

Кому не стоит злоупотреблять продуктом

Несмотря на пользу, ливерная колбаса не должна быть ежедневным блюдом. Ограничить ее количество рекомендуют людям, имеющим:

артериальную гипертензию;

заболевание почек;

подагра;

повышенный уровень холестерина;

отдельные заболевания печени.

Причина в высоком содержании соли, жиров и пуриновых соединений.

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