Эту ошибку делают почти все: когда на самом деле сажать цветущую вишню

Цветущая вишня / © Credits

Зима — не повод ставить садоводство на паузу. Наоборот, именно сейчас специалисты советуют высаживать цветущие вишни, если вы мечтаете об обильном цветении весной.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Как объясняют эксперты, холодный сезон является оптимальным для посадки деревьев с открытой корневой системой. В период покоя корни успевают хорошо закрепиться в почве, что дает растению сильный старт и уменьшает стресс после высадки.

Цветущие вишни, как и магнолии, с конца марта до начала мая украшают сады нежными розовыми и кремово-белыми цветами. Их высаживают с ноября по март в солнечных, защищенных от ветра местах с плодородной и хорошо дренированной почвой. Специалисты советуют обратить внимание на сорта «Канзан» или «Осамуналис», которые стабильно радуют цветением в течение многих лет.

Для посадки рекомендуют выкопать яму примерно 60 сантиметров в ширину и глубину, добавить компост и при необходимости выбрать не только открытый грунт, но и большой контейнер. Перед посадкой корни стоит замочить, после чего хорошо закрепить дерево, замульчировать поверхность и поливать раз в неделю в течение первого года. Зимнюю обрезку советуют пропустить, чтобы снизить риск болезней.

Посадка деревьев с открытыми корнями имеет еще одно преимущество: корневая система не ограничена горшком, быстрее разрастается и лучше адаптируется к почве. К тому же влажная зимняя земля помогает растениям прижиться без частого полива.

Кроме вишен, в этот период также высаживают яблони, розы, терн, березы и пионы. Такие растения обычно стоят дешевле и считаются более экологичным вариантом, ведь не требуют пластиковых контейнеров.

