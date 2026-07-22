Эту ошибку при размораживании мяса допускают почти все: летом она особенно опасна

Размораживание мяса летом / © pexels.com

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Правильная разморозка мяса не менее важна, чем его заморозка. Ошибки на этом этапе могут не только ухудшить вкус и текстуру продукта, но и создать условия для размножения опасных бактерий. В летнюю жару такие риски значительно возрастают.

Об этом сообщило издание Femcafe.hu.

Прежде чем положить мясо в морозильную камеру, рекомендуется разделить его на небольшие порции. Это не только удобнее для дальнейшего использования, но и помогает лучше сохранить качество продукта. Небольшие кусочки замерзают быстрее, поэтому в них образуется меньше кристаллов льда, повреждающих волокна. Зато крупные куски после размораживания часто становятся более водянистыми и теряют плотную текстуру.

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Важную роль играет и упаковка. Для хранения мяса рекомендуется использовать герметичные пакеты для заморозки или вакуумную упаковку. Если продукт контактирует с воздухом, его поверхность пересыхает, начинается окисление, меняется цвет, могут появиться посторонний запах и ухудшиться вкусовые качества.

Чаще всего люди допускают ошибки уже на этапе размораживания. Одной из самых распространенных является привычка оставлять мясо на кухонном столе при комнатной температуре. В жаркое время года такой способ особенно рискован. Пока середина куска ещё остаётся замороженной, поверхность уже нагревается до температуры, благоприятной для быстрого размножения бактерий. Это может значительно повысить риск пищевого отравления.

Также не рекомендуется размораживать мясо в теплой воде. Хотя этот способ кажется более быстрым, он приводит к неравномерному размораживанию: внешний слой уже нагревается, тогда как внутри продукт еще остается ледяным. В результате ухудшаются вкус и текстура, а теплая среда создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Следует избегать использования микроволновой печи, даже если она оснащена режимом размораживания. Из-за неравномерного распределения микроволн отдельные участки мяса могут начать готовиться, в то время как другие останутся замороженными. Это негативно влияет на структуру продукта и может привести к неравномерному приготовлению. Особенно чувствительна к такому способу рыба, ведь её нежная текстура легко повреждается.

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Лучший вариант — медленная разморозка в холодильнике. Хотя этот процесс занимает больше времени, он обеспечивает равномерное размораживание при безопасной температуре. К тому же мясо теряет меньше влаги, лучше сохраняя свою текстуру и вкусовые качества.

Особое внимание следует уделить рыбе, которая портится быстрее, чем другие виды мяса. Ее рекомендуется размораживать исключительно в холодильнике и готовить как можно скорее после размораживания. Жидкость, выделяющуюся в ходе этого процесса, следует обязательно сливать, ведь в ней могут скапливаться бактерии с поверхности продукта. Перед приготовлением рыбу также рекомендуется промыть.

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