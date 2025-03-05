Эту ошибку совершают 97% людей, не догадываясь о ней: поэтому стиральная машинка разрушает одежду

Стиральная машина станет настоящим помощником, если правильно соблюдать основные принципы ее эксплуатации. Знание этих простых правил поможет избежать повреждений одежды и обеспечить эффективную стирку. Далее рассмотрим подробнее, как это работает.

Стиральная машина значительно упрощает процесс стирки, но важно знать, как правильно ее использовать, чтобы одежда оставалась не только чистой, но и целой. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить вещи и саму технику в рабочем состоянии. Мы поделимся основными рекомендациями, которые помогут максимально эффективно эксплуатировать вашу стиральную машину.

Чтобы одежда оставалась в хорошем состоянии, важно правильно сортировать вещи для стирки. Белую и цветную одежду лучше стирать отдельно, поскольку новые цветные вещи могут линять. Кроме того, сортируйте одежду по типу материала – это поможет предотвратить повреждения и сохранить ткани. Соблюдение этих простых правил значительно улучшит результат стирки.

Для поддержания качества стирки и исправности стиральной машины важно правильно дозировать стиральный порошок. Обычно на упаковке указано, что нужно около 150 граммов на 5 кг белья. Избыточное количество средства может засорить фильтры и сливные трубки, что приведет к появлению разводов и неприятному запаху на вещах.

Чтобы предотвратить накопление моющего порошка и поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии, очищайте кассету для средств регулярно, раз в несколько месяцев. Одновременно следует почистить и сливной фильтр, находящийся внизу. Перед очисткой выключите машину от электричества и перекройте воду. Это поможет избежать появления микробов и загрязнения одежды в будущем.

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