Эту ошибку совершают очень часто: как пожарить мясо с луком, чтобы было вкусно

Казалось бы, что может быть проще? Но не все знают, как правильно жарить мясо с луком.

Чаще всего в рецептах можно встретить следующим образом: сначала нарезают и жарят лук, затем добавляют мясо. Однако опытные повара так поступать не рекомендуют.

Прежде всего, потому, что пока вы забрасываете на горячую сковородку мясо, лук уже почти готов. А для сырого мяса нужна определенная температура, чтобы оно хорошо прожарилось. Так как поверхность сосуда уже покрыта луком, мясо этой температуры не получает. Поэтому оно пускает сок и, вместо того чтобы жариться, начинает вариться.

Через некоторое время жидкость выкипает, а дольки накипи и лука прилипают ко дну посуды и пригорают. Особенно если вы используете сковороду без антипригарного покрытия. Потом прилипает к тому же мясо. Как результат, получается слегка поджаренное вареное мясо с подгоревшим луком.

Как лучше делать? Сначала лучше класть на разогретую сковороду с растительным маслом кусочки мяса и жарить их. Не спешите их перемешивать, даже если кажется, что оно слегка прилипает ко дну. Дождитесь образования аппетитной корочки и мясо самое отстанет от дна. Теперь можете перемешать.

Когда сформировалась золотистая корочка, можно добавлять и жарить лук. При этом дно сковородки остается без нагара, мясо и лук хорошо прожариваются и не подгорают.

Но такой способ подходит только в том случае, если вы готовите просто жарите мясо с луком. Если вы готовите, например, мясо по-строгановски лучше жарить мясо и лук по отдельности.

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