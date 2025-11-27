Эту ошибку совершают почти все: что зимой может убить комнатные растения

Вазоны / © Фото из открытых источников

Зимнее отопление способно нанести комнатным растениям больше вреда, чем кажется. Одно из самых частых нарушений ухода — ставить вазоны рядом с радиаторами, обогревателями или тепловыми вентиляторами. Горячий и сухой воздух быстро высушивает листья и почву, провоцируя увядание, скручивание и даже полный сброс листьев.

Об этом сообщило издание House beautiful.

Специалисты отмечают: центральное отопление существенно снижает уровень влажности в помещении. По словам эксперта Хелен Ньюл растения теряют влагу значительно быстрее и вынуждены «тянуть» ее из корней, что приводит к обезвоживанию и замедлению роста. В некоторых случаях длительное пребывание у источников тепла может полностью остановить развитие растения.

Наиболее уязвимыми к сухому воздуху являются виды с тонкими и нежными листьями — папоротники, калатеи, тропические сорта. Они нуждаются в стабильной влажности, поэтому горячие воздушные потоки буквально «сжигают» их края. Даже суккуленты и кактусы, хотя и более выносливые, страдают, если размещены слишком близко к батареям. Орхидеи, спатифиллум и хлорофитум также быстро реагируют на пересушенный воздух изменением внешнего вида.

Чтобы предотвратить повреждение, растения следует переставлять подальше от отопительных приборов — хотя бы на несколько десятков сантиметров. Если листья уже подсохли, поврежденные части следует обрезать и сразу изменить местоположение горшка.

Специалисты советуют группировать растения, создавая небольшой влажный микроклимат, или размещать их в помещениях с естественно высокой влажностью, например кухня или ванная комната. Дополнительно можно использовать увлажнитель, ставить емкости с водой возле батарей или время от времени опрыскивать листья — простые и бюджетные способы, которые помогают пережить холодный сезон без потерь.

Напомним, в холодный сезон у многих появляется конденсат на подоконниках и стенах, а с ним — риск развития плесени. Специалисты советуют обратить внимание на недорогие комнатные растения, которые естественным путем уменьшают влажность и фильтруют споры грибка.