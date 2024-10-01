Эту ошибку совершают почти все: нужно ли промывать булгур перед варкой

Булгур – полезная и вкусная крупа, которую можно часто увидеть на столе украинцев. Ее очень любят поклонники здорового питания. Однако есть одна ошибка во время приготовления булгура, которую делают почти все.

Что такое булгур и как его готовить

Булгур – это специально измельченная пшеничная крупа. Главная ее особенность состоит в том, что пшеницу перед измельчением не чистят, поэтому она остается очень полезной для нашего организма.

Булгур может стать отличным гарниром практически к любому блюду. Он отличается низким гликемическим индексом, а содержит много клетчатки, железо, калий, магний.

Однако украинцы часто перед приготовлением крупы пытаются ее промыть так же, как другие подобные продукты.

Опытные кулинары утверждают, что такое действие является частой ошибкой. Дело в том, что булгур при изготовлении проходит термическую обработку (обдается кипятком), а потому промывка совсем не нужна.

Более того, для того, чтобы будущее блюдо было чрезвычайно ароматным и вкусным, крупу точно не следует промывать. А чтобы сделать запах еще более насыщенным, вдобавок перед варкой обжарьте булгур на небольшом количестве подсолнечного масла несколько минут.

Если у вас есть желание промыть крупу, то делают это так: высыпают булгур в сито, слегка промывают под проточной водой. Обязательно после процедуры высушите крупу. Иначе приготовленная каша не получится рассыпчатой.

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