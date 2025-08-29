- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 2 мин
Эту ошибку совершают почти все: почему еда быстро портится в холодильнике
Один неправильно выставленный режим в холодильнике может сократить срок хранения продуктов. Эксперт объяснил, как настроить все правильно.
Большинство владельцев холодильников даже не подозревают, что совершают серьезную ошибку. Из-за нее продукты хранятся меньше, в камере появляется плесень и лед, а счета за электроэнергию растут.
Об этом пишет эксперт по TikTok, видео которого набрало более 2,2 млн просмотров.
Он объяснил: 99% людей неправильно пользуются регулятором температуры. Это маленький циферблат с цифрами от 1 до 5, большинство считает переключателем холода. В действительности он контролирует продолжительность работы компрессора.
Неправильное значение приводит к чрезмерной влажности, образованию льда и даже лужу. Как следствие — еда скорее портится, а сам прибор выходит из строя.
Как выставить оптимальную температуру
По словам автора ролика, настройки зависят от сезона и загруженности холодильника:
лето — уровень 4–5, поскольку теплый воздух попадает чаще;
зима — достаточно 2–3, что позволяет экономить электроэнергию;
полностью заполненный холодильник — 3–4;
если продуктов мало — 2–3.
Почему не стоит делать слишком холодно
Специалисты компании Maggie’s Oven Services предостерегают: слишком низкая температура создает лед, блокирует циркуляцию воздуха и может повредить термостат. Если лед уже появился, его нужно убрать, снизить уровень охлаждения и подождать минимум 8 часов, чтобы температура стабилизировалась.
