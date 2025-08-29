Эту ошибку совершают почти все: почему еда быстро портится в холодильнике

Холодильник / © Фото из открытых источников

Большинство владельцев холодильников даже не подозревают, что совершают серьезную ошибку. Из-за нее продукты хранятся меньше, в камере появляется плесень и лед, а счета за электроэнергию растут.

Об этом пишет эксперт по TikTok, видео которого набрало более 2,2 млн просмотров.

Он объяснил: 99% людей неправильно пользуются регулятором температуры. Это маленький циферблат с цифрами от 1 до 5, большинство считает переключателем холода. В действительности он контролирует продолжительность работы компрессора.

Неправильное значение приводит к чрезмерной влажности, образованию льда и даже лужу. Как следствие — еда скорее портится, а сам прибор выходит из строя.

Как выставить оптимальную температуру

По словам автора ролика, настройки зависят от сезона и загруженности холодильника:

лето — уровень 4–5, поскольку теплый воздух попадает чаще;

зима — достаточно 2–3, что позволяет экономить электроэнергию;

полностью заполненный холодильник — 3–4;

если продуктов мало — 2–3.

Почему не стоит делать слишком холодно

Специалисты компании Maggie’s Oven Services предостерегают: слишком низкая температура создает лед, блокирует циркуляцию воздуха и может повредить термостат. Если лед уже появился, его нужно убрать, снизить уровень охлаждения и подождать минимум 8 часов, чтобы температура стабилизировалась.

