Эту рыбу мы почему-то недооцениваем: она недорогая, вкусная и полезнее за лосось и скумбрию

Какая самая полезная рыба для здоровья / © www.freepik.com/free-photo

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Когда речь заходит о самой полезной рыбе, большинство людей сразу вспоминают лосось, форель или скумбрию. Однако диетологи все чаще обращают внимание на другую, более доступную рыбу — сельдь. Несмотря на невысокую цену, она содержит большое количество полезных жиров, витаминов и минералов, а по некоторым показателям даже не уступает дорогим видам рыбы.

Почему селедь считается суперфудом

Сельдь относится к жирным морским рыбам, которые являются одним из лучших природных источников омега-3 жирных кислот. Эти вещества необходимы для нормальной работы сердца, сосудов и мозга.

Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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По содержанию полезных жиров сельдь нередко не уступает лососю, а иногда даже превышает его.

Богата витамином D

Одним из главных преимуществ сельди является высокое содержание витамина D. Именно этого витамина часто не хватает жителям стран с умеренным климатом, особенно в холодное время года.

Витамин D принимает участие в усвоении кальция, поддерживает иммунную систему и способствует укреплению костей и зубов.

Некоторые специалисты отмечают, что одна порция сельди может обеспечить значительную часть суточной потребности организма в этом витамине.

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Польза для мозга и нервной системы

Сельдь содержит витамины группы B, селен, йод и фосфор. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы и поддержания когнитивных функций.

Омега-3 жирные кислоты также связывают с улучшением памяти, концентрацией внимания и снижением риска возрастных изменений мозга.

Именно поэтому диетологи рекомендуют регулярно включать морскую рыбу в рацион людей всех возрастов.

Какая сельдь самая полезная

Лучшим выбором считается слабосоленая сельдь или рыба собственного засолки. Чрезмерное количество соли может задерживать жидкость в организме и повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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Перед употреблением слишком соленую рыбу можно ненадолго замочить в воде или молоке, чтобы уменьшить содержание натрия.

Также полезным вариантом является запеченная или отварная сельдь без большого количества соусов.

Кому следует быть осторожными

Людям с заболеваниями почек, артериальной гипертензией или склонностью к отекам следует контролировать количество соленой сельди в рационе.

В то же время умеренное употребление качественной рыбы в пределах сбалансированного питания считается безопасным для большинства здоровых людей.

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