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Эту рыбу мы почему-то недооцениваем: она недорогая, вкусная и полезнее за лосось и скумбрию
Такая рыба богата омега-3 жирными кислотами, витамином D, селеном и витаминами группы B. Именно поэтому диетологи советуют чаще включать ее в рацион, ведь по пользе она вполне может конкурировать с более дорогими видами.
Когда речь заходит о самой полезной рыбе, большинство людей сразу вспоминают лосось, форель или скумбрию. Однако диетологи все чаще обращают внимание на другую, более доступную рыбу — сельдь. Несмотря на невысокую цену, она содержит большое количество полезных жиров, витаминов и минералов, а по некоторым показателям даже не уступает дорогим видам рыбы.
Почему селедь считается суперфудом
Сельдь относится к жирным морским рыбам, которые являются одним из лучших природных источников омега-3 жирных кислот. Эти вещества необходимы для нормальной работы сердца, сосудов и мозга.
Исследования показывают, что регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
По содержанию полезных жиров сельдь нередко не уступает лососю, а иногда даже превышает его.
Богата витамином D
Одним из главных преимуществ сельди является высокое содержание витамина D. Именно этого витамина часто не хватает жителям стран с умеренным климатом, особенно в холодное время года.
Витамин D принимает участие в усвоении кальция, поддерживает иммунную систему и способствует укреплению костей и зубов.
Некоторые специалисты отмечают, что одна порция сельди может обеспечить значительную часть суточной потребности организма в этом витамине.
Польза для мозга и нервной системы
Сельдь содержит витамины группы B, селен, йод и фосфор. Эти вещества необходимы для нормальной работы нервной системы и поддержания когнитивных функций.
Омега-3 жирные кислоты также связывают с улучшением памяти, концентрацией внимания и снижением риска возрастных изменений мозга.
Именно поэтому диетологи рекомендуют регулярно включать морскую рыбу в рацион людей всех возрастов.
Какая сельдь самая полезная
Лучшим выбором считается слабосоленая сельдь или рыба собственного засолки. Чрезмерное количество соли может задерживать жидкость в организме и повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Перед употреблением слишком соленую рыбу можно ненадолго замочить в воде или молоке, чтобы уменьшить содержание натрия.
Также полезным вариантом является запеченная или отварная сельдь без большого количества соусов.
Кому следует быть осторожными
Людям с заболеваниями почек, артериальной гипертензией или склонностью к отекам следует контролировать количество соленой сельди в рационе.
В то же время умеренное употребление качественной рыбы в пределах сбалансированного питания считается безопасным для большинства здоровых людей.