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Эту специю нельзя добавлять в суп: она портит вкус блюда, но многие ее используют
Чтобы получился ароматный и вкусный суп, лучше использовать простые натуральные приправы и соблюдать умеренность.
Суп — это одно из самых чувствительных блюд к специям. Даже небольшая ошибка в выборе приправы может полностью изменить вкус: сделать бульон горьким, слишком резким или тяжелым. И хотя существует множество специй, которые улучшают первые блюда, есть и такие, которые часто используются ошибочно и портят вкус супа.
Почему некоторые специи портят суп
Суп имеет нежное основание: бульон, овощи и мясо или крупы. Если добавить слишком агрессивную приправу, происходит дисбаланс вкуса:
перебивается натуральный аромат бульона;
появляется горечь или чрезмерная острота;
исчезает домашний вкус блюда;
доминирует одна специя вместо гармонии.
Специя, которая чаще всего портит вкус супа
Карри и готовые смеси с сильными ароматами. Кари — это смесь многих специй, которая отлично подходит для восточных блюд, но в классическом супе она часто:
перебивает вкус овощей и бульона;
делает суп слишком резким;
добавляет лишнюю горечь при длительной варке.
Особенно это касается магазинных смесей, где есть ароматизаторы и усилители вкуса.
Другие специи, с которыми нужно быть осторожными
Кроме карри есть еще несколько приправ, которые легко испортить блюдо.
Гвоздика. В больших количествах дает резкий лекарственный привкус.
Корица. Хорошо подходит для десертов, но в супе может создать сладковатый дисбаланс.
Мускатный орех. В малых дозах нормальный, но переизбыток делает суп горьким.
Готовые «универсальные» приправы. Часто содержат соль, ароматизаторы и усилители вкуса, перебивающие натуральность блюда.
Как правильно добавлять специи в суп
Чтобы суп был вкусным и ароматным:
добавляйте специи постепенно, в малых количествах;
пробуйте бульон во время приготовления;
используйте натуральные травы вместо смесей;
добавляйте сушеные специи в конце варки;
не смешивайте больше 2-3 ароматных компонентов.
Какие специи лучше всего подходят для приготовления супа
Для классических супов лучше использовать:
лавровый лист;
черный перец горошком;
укроп и петрушку;
сушеный чеснок;
сельдерей — корень или зелень;
Эти пряности подчеркивают вкус, а не перебивают его.