Эту специю нельзя добавлять в суп: она портит вкус блюда, но многие ее используют

Какую специю нельзя добавлять в суп / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Суп — это одно из самых чувствительных блюд к специям. Даже небольшая ошибка в выборе приправы может полностью изменить вкус: сделать бульон горьким, слишком резким или тяжелым. И хотя существует множество специй, которые улучшают первые блюда, есть и такие, которые часто используются ошибочно и портят вкус супа.

Почему некоторые специи портят суп

Суп имеет нежное основание: бульон, овощи и мясо или крупы. Если добавить слишком агрессивную приправу, происходит дисбаланс вкуса:

перебивается натуральный аромат бульона;

появляется горечь или чрезмерная острота;

исчезает домашний вкус блюда;

доминирует одна специя вместо гармонии.

Специя, которая чаще всего портит вкус супа

Карри и готовые смеси с сильными ароматами. Кари — это смесь многих специй, которая отлично подходит для восточных блюд, но в классическом супе она часто:

Реклама

перебивает вкус овощей и бульона;

делает суп слишком резким;

добавляет лишнюю горечь при длительной варке.

Особенно это касается магазинных смесей, где есть ароматизаторы и усилители вкуса.

Другие специи, с которыми нужно быть осторожными

Кроме карри есть еще несколько приправ, которые легко испортить блюдо.

Гвоздика. В больших количествах дает резкий лекарственный привкус.

Корица. Хорошо подходит для десертов, но в супе может создать сладковатый дисбаланс.

Мускатный орех. В малых дозах нормальный, но переизбыток делает суп горьким.

Готовые «универсальные» приправы. Часто содержат соль, ароматизаторы и усилители вкуса, перебивающие натуральность блюда.

Как правильно добавлять специи в суп

Чтобы суп был вкусным и ароматным:

добавляйте специи постепенно, в малых количествах;

пробуйте бульон во время приготовления;

используйте натуральные травы вместо смесей;

добавляйте сушеные специи в конце варки;

не смешивайте больше 2-3 ароматных компонентов.

Какие специи лучше всего подходят для приготовления супа

Для классических супов лучше использовать:

Реклама

лавровый лист;

черный перец горошком;

укроп и петрушку;

сушеный чеснок;

сельдерей — корень или зелень;

Эти пряности подчеркивают вкус, а не перебивают его.

Новости партнеров