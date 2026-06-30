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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
407
Время на прочтение
2 мин

Эту специю нельзя добавлять в суп: она портит вкус блюда, но многие ее используют

Чтобы получился ароматный и вкусный суп, лучше использовать простые натуральные приправы и соблюдать умеренность.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какую специю нельзя добавлять в суп

Какую специю нельзя добавлять в суп / © www.freepik.com/free-photo

Суп — это одно из самых чувствительных блюд к специям. Даже небольшая ошибка в выборе приправы может полностью изменить вкус: сделать бульон горьким, слишком резким или тяжелым. И хотя существует множество специй, которые улучшают первые блюда, есть и такие, которые часто используются ошибочно и портят вкус супа.

Почему некоторые специи портят суп

Суп имеет нежное основание: бульон, овощи и мясо или крупы. Если добавить слишком агрессивную приправу, происходит дисбаланс вкуса:

  • перебивается натуральный аромат бульона;

  • появляется горечь или чрезмерная острота;

  • исчезает домашний вкус блюда;

  • доминирует одна специя вместо гармонии.

Специя, которая чаще всего портит вкус супа

Карри и готовые смеси с сильными ароматами. Кари — это смесь многих специй, которая отлично подходит для восточных блюд, но в классическом супе она часто:

  • перебивает вкус овощей и бульона;

  • делает суп слишком резким;

  • добавляет лишнюю горечь при длительной варке.

Особенно это касается магазинных смесей, где есть ароматизаторы и усилители вкуса.

Другие специи, с которыми нужно быть осторожными

Кроме карри есть еще несколько приправ, которые легко испортить блюдо.

  • Гвоздика. В больших количествах дает резкий лекарственный привкус.

  • Корица. Хорошо подходит для десертов, но в супе может создать сладковатый дисбаланс.

  • Мускатный орех. В малых дозах нормальный, но переизбыток делает суп горьким.

  • Готовые «универсальные» приправы. Часто содержат соль, ароматизаторы и усилители вкуса, перебивающие натуральность блюда.

Как правильно добавлять специи в суп

Чтобы суп был вкусным и ароматным:

  • добавляйте специи постепенно, в малых количествах;

  • пробуйте бульон во время приготовления;

  • используйте натуральные травы вместо смесей;

  • добавляйте сушеные специи в конце варки;

  • не смешивайте больше 2-3 ароматных компонентов.

Какие специи лучше всего подходят для приготовления супа

Для классических супов лучше использовать:

  • лавровый лист;

  • черный перец горошком;

  • укроп и петрушку;

  • сушеный чеснок;

  • сельдерей — корень или зелень;

Эти пряности подчеркивают вкус, а не перебивают его.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
407
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