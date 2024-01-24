Фамилии, которые указывают на исчезнувшие профессии: откуда появились Бердники, Мирошниченки, Драчи

Среди украинских фамилий есть такие, происхождение которых нельзя сразу определить. История их происхождения неизвестна, потому что они произошли от названий профессий, которых уже давно не существует.

О секрете таких фамилий рассказывают специалисты Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

Среди них, например, фамилия Бердник, откуда она возникла как его происхождение? Оказывается бердниками называли мастеров, производивших берда для ткацкого станка. Отсюда и происходит фамилия – Бердник.

Предки носителей фамилии Проскурник выпекали проскуры. Это литургический хлеб, используемый во время православного богослужения Литургии для Евхаристии и для поминовения во время проскомидии живых и умерших.

У владельцев фамилии Скоромохи предки, скорее всего, были теми "веселыми людьми" в обязанности которых входило развлекать народ пением, остроумиями, музыкой, танцами, драматическими сценками, акробатикой, дрессированными животными, прочее.

Предки носителей фамилии Буртал, переводимые с польского как "гадальщик", вероятно были связаны с магией и гаданием, или же были целительами.

Кого в древности называли драчами? Тех, кто работал на мельнице на специальной машине, которая называлась драчка. С помощью нее обрабатывали пшено и просо. Отсюда и пошла фамилия Драчи. Еще драчами называли тех, кто пилил доски.

Рымари или Лымари в древности были мастерами, изготовлявшими ременную лошадиную упряжь, доспехи, седла.

Чамарники шили верхнюю мужскую одежду, Кушниры – те, кто выделывал кожи и шили кожухи.

Предки носителей фамилии Сницар (Шницар) занимались резьбой по дереву, ну а Золотари или Золотаренко, как можно догадаться, были ювелирами.

Фамилии Мельник, Мирошниченко произошли от слова "мерка". Меркой брали плату за зерно.

Странствующих торговцев называли в древности меняйлами, отсюда и возникла фамилия Меняйло.

Фамилии Прасоль, Прасула произошли от слова "прасол", означавшего торговца рыбой, солью.

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