Фамилия Орбан: при чем здесь украинцы и волки, что означает родовое имя венгерского политика

В новостях о предоставлении Украине помощи от ЕС все чаще появляется фамилия венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Оказывается, среди украинцев такое родовое имя распространено. Разбираемся, что это значит.

Фамилия Орбан сугубо венгерская. В этой стране Европы можно найти несколько известных носителей этого родового имени. Кроме венгерского политика и премьер-министра Виктора Орбана также Арпад Орбан (венгерский футболист), Гифт Орбан (нигерийский футболист), Вилли Орбан (немецкий футболист) и Аттила Орбан (венгерский хоккеист).

Распространена эта фамилия также и в Румынии: Леонард Орбан (политик) и Людовик Орбан премьер-министр Румынии 2019-2020 годов.

Согласно данным портала "Рідні" в Украине также есть представители фамилии Орбан. В настоящее время насчитывается 596 носителей этого родового имени, то есть оно занимает по распространению 8372 место. Встречается чаще всего в Закарпатье, в частности в таких городах как Берегово, Мукачево, Пистрялово, Серно и Чоп.

Есть и другие варианты, которые могут быть производными от этой фамилии: Орбидан, Орбу, Орбачевский, Орба.

Эта фамилия достаточно распространена и может встречаться в разных культурах, хотя первая версия его происхождения связана все-таки с Венгрией. Здесь в Средние века было довольно популярно мужское имя Орбан (немецкого происхождения, означающего "ярый воин"), от которого и пошла позже фамилия.

Есть еще одна версия происхождения, которая связана с Румынией. За ней фамилия происходит от румынского слова, которое можно перевести как "волк". В древнем румынском этносе волки считались мифическими и сильными животными, поэтому их часто использовали для создания родовых имен.

Третья версия происхождения фамилии Орбан пришла из Франции. Здесь существует родовое имя Urban, которое имеет аналогичное происхождение из Orban и происходит из латинского языка. "Urbanus" в переводе с латыни означает "житель города", "городской".

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