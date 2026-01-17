- Дата публикации
Февраль мороз против электрокара: как не потерять заряд за одну поездку
Эксперты объяснили, как не утратить эффективность электромобиля в холодный сезон.
С наступлением холодов электромобили переходят в совершенно другой режим работы. Мороз меняет правила игры: батарея тратит энергию не только на движение, но и на обогрев салона и поддержание оптимальной температуры аккумулятора. В результате запас хода неизбежно сокращается — и для многих водителей это становится неприятным сюрпризом.
Как холод влияет на батарею и дальность поездок
Специалисты UAmotors отмечают, что низкие температуры оказывают непосредственное влияние на емкость аккумулятора, реальный запас хода и скорость зарядки. В то же время современные электромобили оснащены технологиями, позволяющими в значительной степени снизить негативное влияние морозов.
Эксперты автомобильного рынка подчеркивают: автопроизводители все активнее адаптируют электрокары к зимней эксплуатации. Одним из ключевых решений стали встроенные системы подогрева батареи, помогающие снизить потерю емкости в холодную погоду. В большинстве моделей эти системы работают автоматически и не нуждаются в вмешательстве водителя.
Дополнительным преимуществом является функция предварительного прогрева через мобильное приложение. Она позволяет еще до начала поездки приготовить салон и аккумулятор, используя электроэнергию от сети, а не от батареи. Это помогает сохранить заряд для движения.
По оценкам профильных специалистов, зимой реальный запас хода электромобилей в среднем уменьшается на 30-40%. Фактически это означает, что в холодный сезон электрокар проезжает всего 60–70% дистанции, доступной летом, и этот фактор обязательно следует учитывать во время ежедневных поездок.
Помимо потери дальности мороз замедляет и процесс зарядки. При минусовых температурах скорость подзарядки может снижаться почти вдвое, что особенно критично во время дальних маршрутов. Зимой время, заложенное на зарядку, следует планировать с запасом.
Практические советы для зимней эксплуатации электрокара
Чтобы холодное время не стало испытанием для электромобиля, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил:
не допускать понижения заряда ниже 20%;
перед поездками по возможности заряжать батарею полностью;
регулярно использовать функцию предварительного прогрева;
дистанционно прогревать салон и стекло для комфорта и экономии времени;
при проблемах с запуском проверять качество подключения к зарядной сети.
В других аспектах зимняя эксплуатация электромобиля почти не отличается от использования авто с ДВС: сезонная замена шин, повышенная внимательность на скользких дорогах, подготовка зеркал и дворников к морозам остаются актуальными.
Современные технологии позволяют электрокарам уверенно работать даже в сложных климатических условиях. Впрочем, некоторые компромиссы — прежде всего уменьшение запаса хода — зимой остаются неизбежными.