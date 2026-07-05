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Фейерверки оставляют опасный след: ученые предупредили о рисках для здоровья
Ученые выяснили, что после запуска фейерверков в воздухе и воде остаются мелкодисперсные пыли, металлы и органические соединения, которые могут влиять на здоровье людей и экосистемы.
Яркие салюты давно стали неотделимой частью празднований, однако их влияние на окружающую среду не заканчивается после последнего взрыва.
Об этом свидетельствуют новые исследования, опубликованные в журналах Американского химического общества (ACS).
Там говорится, что фейерверки могут оставлять после себя загрязнение, влияющее на качество воздуха, воды и даже здоровье людей.
Остатки фейерверков изменяют состав воды
После запуска салютов на земле остаются обгоревшие картонные трубки, несгоревшие частицы пороха и другие остатки пиротехники. Если они смывают дождь, они попадают в водоемы, где начинают изменять химический состав воды.
Лабораторные эксперименты показали, что такие остатки выделяют в воду:
ионы калия и марганца;
органические соединения, в частности фенолы;
соединения серы.
В то же время, твердые остатки поглощают из воды другие химические вещества, особенно крупные органические молекулы. В результате естественный баланс водоемов меняется.
По мнению исследователей, это может влиять на микроорганизмы, являющиеся основой водных экосистем. Одни бактерии начинают активно размножаться, в то время как другие угнетаются, что способно нарушать естественные процессы в водоемах.
Салюты повышают уровень загрязнения воздуха
Еще одна группа ученых исследовала качество воздуха во время большого спортивного мероприятия в Великобритании.
Оказалось, что наибольшее загрязнение приводили к транспорту, приготовлению пищи и большим скоплениям людей. Однако при запуске фейерверков приборы зафиксировали отдельный резкий скачок концентрации мелкодисперсной пыли (PM), способный проникать глубоко в легкие.
По оценкам исследователей, находившиеся на мероприятии в течение всего дня люди могли превысить рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения суточные нормы воздействия таких частиц.
Невидимые вещества способствуют образованию
Кроме дыма, фейерверки выбрасывают в воздух органические соединения, в том числе амины.
Во время празднования лунного Нового года в Китае ученые зафиксировали резкое повышение концентрации этих веществ именно во время масштабных салютов.
Вместе с ними увеличивалось содержание:
мелкодисперсной пыли;
сульфатов;
калийных соединений.
Исследователи отмечают, что такие вещества могут участвовать в формировании атмосферной дымки и смоги даже после завершения праздничных мероприятий.
Больше всего рискуют люди с заболеваниями легких
Ученые напоминают, что мелкодисперсные частицы практически невидимы для глаза, но легко проникают в нижние отделы дыхательной системы.
Наиболее чувствительными к такому загрязнению:
дети;
пожилые люди;
лица с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких;
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Полностью отказываться от праздников не призывают
Авторы исследований отмечают, что речь не идет о полном отказе от праздничных мероприятий. Они предлагают уменьшить негативное влияние фейерверков.
Среди рекомендаций:
оперативно убирать остатки пиротехники после шоу;
сокращать количество или продолжительность салютов;
по возможности использовать альтернативные световые шоу;
учитывать совокупное влияние транспорта, толп, работы заведений и пиротехники на качество воздуха.
Исследователи отмечают, что для окончательного понимания долгосрочных последствий нужны дополнительные исследования, однако уже сейчас полученные результаты свидетельствуют о том, что даже короткое праздничное шоу может оставлять заметный экологический след.