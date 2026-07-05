Фейерверки оставляют опасный след: ученые предупредили о рисках для здоровья

Ученые выяснили, что фейерверки загрязняют воздух и воду / © Pexels

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Яркие салюты давно стали неотделимой частью празднований, однако их влияние на окружающую среду не заканчивается после последнего взрыва.

Об этом свидетельствуют новые исследования, опубликованные в журналах Американского химического общества (ACS).

Там говорится, что фейерверки могут оставлять после себя загрязнение, влияющее на качество воздуха, воды и даже здоровье людей.

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Остатки фейерверков изменяют состав воды

После запуска салютов на земле остаются обгоревшие картонные трубки, несгоревшие частицы пороха и другие остатки пиротехники. Если они смывают дождь, они попадают в водоемы, где начинают изменять химический состав воды.

Лабораторные эксперименты показали, что такие остатки выделяют в воду:

ионы калия и марганца;

органические соединения, в частности фенолы;

соединения серы.

В то же время, твердые остатки поглощают из воды другие химические вещества, особенно крупные органические молекулы. В результате естественный баланс водоемов меняется.

По мнению исследователей, это может влиять на микроорганизмы, являющиеся основой водных экосистем. Одни бактерии начинают активно размножаться, в то время как другие угнетаются, что способно нарушать естественные процессы в водоемах.

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Салюты повышают уровень загрязнения воздуха

Еще одна группа ученых исследовала качество воздуха во время большого спортивного мероприятия в Великобритании.

Оказалось, что наибольшее загрязнение приводили к транспорту, приготовлению пищи и большим скоплениям людей. Однако при запуске фейерверков приборы зафиксировали отдельный резкий скачок концентрации мелкодисперсной пыли (PM), способный проникать глубоко в легкие.

По оценкам исследователей, находившиеся на мероприятии в течение всего дня люди могли превысить рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения суточные нормы воздействия таких частиц.

Невидимые вещества способствуют образованию

Кроме дыма, фейерверки выбрасывают в воздух органические соединения, в том числе амины.

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Во время празднования лунного Нового года в Китае ученые зафиксировали резкое повышение концентрации этих веществ именно во время масштабных салютов.

Вместе с ними увеличивалось содержание:

мелкодисперсной пыли;

сульфатов;

калийных соединений.

Исследователи отмечают, что такие вещества могут участвовать в формировании атмосферной дымки и смоги даже после завершения праздничных мероприятий.

Больше всего рискуют люди с заболеваниями легких

Ученые напоминают, что мелкодисперсные частицы практически невидимы для глаза, но легко проникают в нижние отделы дыхательной системы.

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Наиболее чувствительными к такому загрязнению:

дети;

пожилые люди;

лица с бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Полностью отказываться от праздников не призывают

Авторы исследований отмечают, что речь не идет о полном отказе от праздничных мероприятий. Они предлагают уменьшить негативное влияние фейерверков.

Среди рекомендаций:

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оперативно убирать остатки пиротехники после шоу;

сокращать количество или продолжительность салютов;

по возможности использовать альтернативные световые шоу;

учитывать совокупное влияние транспорта, толп, работы заведений и пиротехники на качество воздуха.

Исследователи отмечают, что для окончательного понимания долгосрочных последствий нужны дополнительные исследования, однако уже сейчас полученные результаты свидетельствуют о том, что даже короткое праздничное шоу может оставлять заметный экологический след.

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