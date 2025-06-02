Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA озвучила цирковое шоу "Мавка"

Шоу "Мавка"

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Певица стала рассказчицей нового удивительного шоу "Мавка" от Stage Show - создателей "Вартових мрій" и "Резиденции Санты". Именно ее голос станет проводником в мир украинской мифологии в цирковом исполнении.

"Мультфильм "Мавка. Лесная песня" - один из самых любимых в нашей семье. Поэтому, когда мне предложили стать голосом нового шоу "Мавка", я, не колеблясь, согласилась. Для меня это большое удовольствие, потому что у меня актерское прошлое и порой скучаю по этой деятельности. Вообще мечтаю озвучить мультфильм. Кто знает, возможно, все начнется с этого", - комментирует FIЇNKA.

Премьера шоу по мотивам украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" состоится уже 4 июня в столичном МЦКИ. Впервые в Украине зрители посетят масштабное иммерсивное шоу, которое побудит почувствовать атмосферу лесной магии всеми органами чувств. Кроме невероятного зрелища на сцене, зрителей ждет аромапогружение в украинский лес и аутентичное село, которое перенесет в атмосферу добра. Воздушные гимнасты воплотят образы мистических русалок, эквилибристы станут лесными колдунами, а жонглеры покажут чудеса огня и воды.

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"Воплощение запахов в нашем шоу - это способ максимально погрузить зрителей в богатство украинского искусства. Когда зритель чувствует приятные, хорошо знакомые ароматы, он становится частью истории", - говорит Олег Критский, CEO Stage Show.

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