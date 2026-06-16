Фитофтора уничтожит до 80% урожая: как защитить томаты, перец, картофель и баклажаны от болезни

Как предупредить появление фитофторы на огороде / © Фото из открытых источников

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Влажная погода, обильные росы и резкие перепады температур создают идеальные условия для развития фитофторы. Если вовремя не принять меры, болезнь может в считанные дни охватить значительную часть посадок. Именно поэтому профилактика гораздо эффективнее, чем борьба с уже пораженными растениями.

Как распознать фитофтору

Первыми признаками болезни часто становятся бурые или темные пятна на листьях и стеблях. Впоследствии пораженные участки увеличиваются, листья начинают усыхать, а плоды покрываются твердыми темными пятнами.

Особенно быстро фитофтора распространяется в дождливую погоду и высокую влажность воздуха. В таких условиях споры легко переносятся ветром и водой, заражая соседние растения.

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Как предотвратить развитие болезни

Для профилактики фитофторы опытные огородники советуют соблюдать несколько важных правил:

не загущать растения, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха;

поливать растения только под корень, избегая попадания воды на листья;

регулярно удалять нижние листья, которые касаются почвы;

соблюдать севооборот и не сажать пасленовые культуры на одном месте каждый год;

своевременно удалять растительные остатки после уборки.

Такие простые меры значительно снижают риск заражения и помогают поддерживать здоровье растений в течение сезона.

Чем обработать растения для защиты

Для профилактической защиты огородники часто используют биопрепараты или разрешенные фунгициды в соответствии с инструкцией производителя. Обработку желательно проводить еще до первых симптомов заболевания, особенно если погода способствует развитию грибка.

Некоторые дачники также используют народные способы, в том числе растворы на базе сыворотки, йода либо настоя чеснока. Однако такие средства могут быть вспомогательными и не всегда обеспечивают надежную защиту при сильном распространении болезни.

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Что делать с пораженными растениями

Если на растениях уже появились признаки фитофторы, пораженные листья и плоды следует немедленно удалить. Это поможет замедлить распространение инфекции на здоровые кусты.

Сильно пораженные растения иногда приходится полностью убирать из грядки. Их не советуют закладывать в компост, ведь споры возбудителя могут сохраняться и повторно заражать участок в будущем.

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