Физические упражнения и мозг: всемирно-известный нейрохирург Генри Марш подтвердил научные факты

Британский нейрохирург Генри Марш, рассказавший, почему мы так мало знаем о человеческом мозге, поделился мыслями о влиянии физической активности на работу органа.

Об этом говорится в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Ведущая спросила, действительно ли занятия физическими упражнениями, танцами или активный образ жизни в зрелом возрасте помогают поддерживать работу мозга. Генри ответил утвердительно: существуют убедительные доказательства того, что физическая активность оказывает положительное влияние на память и общую функциональность мозга.

Марш отметил, что в эпидемиологических исследованиях человеческого поведения часто трудно различить причинно-следственную связь от простых ассоциаций. Однако накоплено достаточно данных, свидетельствующих о том, что люди, ведущие активный образ жизни, имеют лучшую память и их мозг работает более эффективно.

"Есть достаточные доказательства того, что это действительно так. Всегда трудно с большими эпидемиологическими исследованиями человеческого поведения или того, что люди едят — это причина или ассоциация, или причинно-следственная связь, но достаточно хороших доказательств, что люди, занимающиеся физическими упражнениями, имеют лучшую память и их мозг работает лучше".

Личный пример нейрохирурга усиливает его позицию. 74-летний Генри Марш признался, что сам занимается бегом, чтобы поддерживать работу своего мозга в тонусе.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, Генри Марш оценил украинскую хирургию. Медик отметил недостаток единой подготовки.

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