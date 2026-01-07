Фольга не спасает: почему батареи греют медленно и как это исправить

Батарея / © Фото из открытых источников

В холодный сезон многие пытаются ускорить нагрев дома, в частности устанавливая фольгу за радиаторами. Однако специалисты советуют другой метод, который работает значительно эффективнее.

Сантехники все чаще рекомендуют «балансировать» радиаторы — это помогает выровнять их температуру во всех комнатах и обеспечить полноценную работу системы отопления.

Компания Plumbing Force объясняет, что неравномерное тепло чаще всего связано именно с дисбалансом радиаторов. Процедура не требует дорогих инструментов и доступна даже для новичков: достаточно времени, внимательности и базового набора — ключа для развоздушивания, отвертки, регулируемого ключа и цифрового термометра.

Специалисты советуют выполнять балансировку раз в год или чаще, если в отдельных комнатах ощутимо холоднее.

Как отбалансировать радиаторы

Сначала выключите отопление и спустите воздух из всех радиаторов. Далее проверьте их вентили и условно зафиксируйте расположение каждого прибора — это поможет не запутаться. Включите отопление и обратите внимание, как прогреваются радиаторы. Затем снова выключите систему и дайте ей полностью остыть.

После этого повторно запустите отопление и начинайте регулировку с первого радиатора: настраивайте клапаны постепенно, контролируя температуру самого радиатора и труб. Так шаг за шагом перейдите ко всем остальным приборам, пока система не начнет прогреваться равномерно.

Если после всех действий радиаторы все равно работают нестабильно, Plumbing Force призывает не продолжать эксперименты. Признаки коррозии, неравномерный нагрев или утечки — повод обратиться к профессиональному сантехнику. В сложных случаях компания рекомендует не заниматься ремонтом самостоятельно, а доверить проверку специалистам.

